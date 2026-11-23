به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد ایران و دموکرات‌ها تلاش کرده‌اند قیمت نفت را تا حد امکان بالا نگه دارند و پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، بهای نفت با افتی بی‌سابقه مواجه شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد ایران طی هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری در یک سال گذشته موشک و پهپاد شلیک کرده، اما همه آن‌ها رهگیری شده‌اند. ترامپ در ادامه مدعی شد رهبران ایران، دموکرات‌های آمریکا را ضعیف می‌دانند.

بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد نوسان اخیر بهای نفت و بنزین در آمریکا، پیش از انتخابات سوم نوامبر آغاز شده بود. وب‌سایت «فکت‌چک» با استناد به داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده که قیمت نفت خام از حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه در ۱۹ اکتبر به حدود ۱۰۰ دلار در آستانه انتخابات و ۸۷ دلار در ۱۹ نوامبر رسیده است؛ بنابراین ادعای ترامپ درباره آغاز افت قیمت‌ها پس از انتخابات با داده‌های بازار همخوانی ندارد.

منشأ افزایش قیمت انرژی؛ جنگ علیه ایران

با این حال، مسئله مهم‌تر، منشأ افزایش قیمت انرژی در ماه‌های گذشته است. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، تنگه هرمز باز بود و روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این آبراه عبور می‌کردند. بر اساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، پیش از جنگ محدودیتی برای تردد کشتی‌ها در این گذرگاه وجود نداشت؛ اما پس از آغاز عملیات نظامی، تردد دریایی به‌شدت کاهش یافت و صدها کشتی در منطقه گرفتار شدند.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا که فکت‌چک به آن‌ها استناد کرده، نشان می‌دهد قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت در ۲۷ فوریه، یک روز پیش از آغاز جنگ، حدود ۶۷ دلار و نفت برنت حدود ۷۱ دلار در هر بشکه بود. پس از آغاز حملات، قیمت‌ها افزایش یافتند و نگرانی درباره امنیت عرضه جهانی انرژی تشدید شد.

رویترز نیز در گزارش روز دوشنبه خود تأکید کرد که حملات ادامه‌دار به کشتی‌رانی در خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز، با وجود افت اخیر قیمت‌ها، همچنان مانع کاهش بیشتر بهای نفت می‌شود. این خبرگزاری قیمت نفت برنت را در معاملات دوشنبه ۹۲ دلار و ۲۹ سنت و نفت خام آمریکا را ۸۳ دلار و ۲۶ سنت اعلام کرد.

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