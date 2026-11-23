به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد: رئیس‌جمهور لبنان، رئیس کشور با همه مردم آن است و جایگاه او ایجاب می‌کند که لبنانی‌ها را متحد کند و از هر آنچه می‌تواند به تفرقه بیشتر منجر شود، پرهیز کند.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان افزود: امیدوار بودیم که اظهارنظر رئیس‌جمهور در سالروز استقلال لبنان، جامع و دربرگیرنده همه لبنانی‌ها باشد و رئیس‌جمهور از اتهام‌زنی به گروهی که جانفشانی کرده و فرزندانش را در راه کشور داده است، خودداری کند.

ایران بدون چشمداشت از لبنان حمایت کرده است

او با انتقاد شدید از اتهامات مطرح شده از سوی جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، علیه آنانی که در برابر تجاوزگری رژیم اسرائیل ایستادند و نیز موضع‌گیری او علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران بدون اینکه چیزی طلب کند از لبنان حمایت کرده است.

الخطیب گفت: کسانی که در معرض این اتهامات قرار گرفته‌اند، از همه آنانی که به آنها اتهام می‌زنند، باشرافت‌تر هستند. خون آنها و فرزندانشان و آنچه بر سر اراضی و منازلشان آمده و آوارگی و رنج‌هایشان، مایه افتخار آنان است. این مایه افتخار آنهاست، برخلاف کسانی که به مذاکراتی رفتند که به نفع لبنان نبود و هیچ نتیجه‌ای نداشت.

گفتنی است، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه ۳۰ آبان در سخنانی به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد استقلال این کشور ادعا کرد: لبنان با دو آزمون سرنوشت‌ساز درباره اشغالگری اسرائیل و مداخله خارجی برخی طرف‌های ایرانی رو به رو است.

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