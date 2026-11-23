به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بین‌المللی «امت‌سازی اسلامی و انسانی از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» با مشارکت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و مدرسه علمیه تخصصی رفیعه المصطفی، روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضاپور، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه(ص) و عضو مجمع عالی حکمت اسلامی، با موضوع «امت‌سازی اسلامی و انسانی از نگاه علامه طباطبایی در المیزان» سخنرانی خواهد کرد.

همچنین دکتر مرتضی سلمان‌نژاد، معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، به تبیین موضوع «بعثت امت اسلامی و انسانی از نگاه علامه طباطبایی در المیزان» می‌پردازد.

در ادامه، دکتر علی زین‌العابدین شهاب، دانش‌آموخته دکتری تخصصی مذاهب کلامی از دانشگاه ادیان و مذاهب و عضو شورای انجمن طلاب اندونزیایی در ایران، موضوع «جایگاه علامه طباطبایی در زمینه‌سازی امت واحده اسلامی در اندونزی» را بررسی خواهد کرد.

دکتر حسین مهدوی‌منش، مدیرکل دفتر مطالعات بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، نیز در این نشست به بررسی «تطبیق معنا و الگوی امت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با نظریات و مدل‌های رایج ارتباطات میان‌فرهنگی و تمدنی در آسیای شرقی» خواهد پرداخت.

این نشست بین‌المللی روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۳، در مدرسه علمیه تخصصی رفیعه المصطفی برگزار خواهد شد.

لینک مجازی: https://meet.google.com/sgk-nazn-ttt

.

..........................

پایان پیام