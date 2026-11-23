به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رهبر مجلس وحدت مسلمین پاکستان اعلام کرد که برای گفت‌وگو با همه طرف‌ها آمادگی دارد و تأکید کرد که باید بر سر یک دستور کار مشترک و ملی به توافق رسید.

وی در گفت‌وگوی اختصاصی با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت: ما آماده گفت‌وگو با همه هستیم؛ این یک دستور کار مشترک و همان دستور کار پاکستان است. بیایید دور یک میز بنشینیم، توافقی مکتوب امضا کنیم و به مسیر خود ادامه دهیم.

جعفری با بیان اینکه به دنبال تصاحب هیچ‌یک از مناصب دولتی نیست، افزود: نه به وزارت طمع داریم، نه ریاست‌جمهوری، نه نخست‌وزیری و نه مشاور شدن؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، فقط وطنمان است.

رهبر مجلس وحدت مسلمین پاکستان در ادامه، حداقل دستور کار لازم برای بازگرداندن این کشور به مسیر درست را برقراری حاکمیت قانون اساسی و اجرای قانون، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و تبدیل پارلمان به نهاد برتر و سرچشمه قدرت دانست.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح کمیسیون انتخابات و انتصاب صحیح رئیس این نهاد تأکید کرد.

جعفری تصریح کرد: باید تضمین شود رأیی که به صندوق انداخته می‌شود، همان رأیی باشد که از صندوق بیرون می‌آید و تنها مردم حق انتخاب حاکمان خود را داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر ایستادگی در برابر کسانی که به حق رأی مردم تعرض می‌کنند، گفت: نترسید و نگران نباشید؛ اگر همه با یکدیگر برای تحقق این اهداف تلاش کنیم، پاکستان به مسیر درست بازخواهد گشت.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

