به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان امروز دوشنبه، 2 آذر 1405 در آیین اختتامیه قرار خدمت در مسیر بعثت که در محله کسبخ رشت برگزار شد، با اشاره به شعار هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» اظهار کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های هفته بسیج امسال بر خدمت‌رسانی و محله‌محوری متمرکز شده و در همین راستا، امروز دوم آذرماه، دو برنامه محله محوری در کشور در حال اجراست که یکی از آن‌ها کارزار خدمت در ۱۰۳۷ محله کرامت و کم‌برخوردار کشور به میزبانی استان گیلان است.

وی با اشاره به برنامه رونمایی از سند تحول حکمرانی محله افزود: رویکرد این سند، فعال‌سازی ظرفیت‌های محلات و شبکه‌های مردمی با محوریت مسجد برای حل مسائل و مشکلات محلی است؛ چراکه باور داریم مردم و مجموعه‌های مردمی با شناخت دقیق نیازهای محله، می‌توانند نقش مؤثری در فرآیند حل مسائل ایفا کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه کارزار خدمت در امتداد رویکرد محله‌محوری و با تمرکز بر رفع مسائل زیرساختی و آسیب‌های اجتماعی محلات کم‌برخوردار اجرا می‌شود، تصریح کرد: در استان گیلان حدود ۲۲ محله کرامت و کم‌برخوردار شناسایی شده و تلاش داریم با هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش مردمی، اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات این محلات انجام دهیم.

وی راه‌اندازی قرارگاه‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی با محوریت قرارگاه و هماهنگی معاونت اجتماعی استانداری را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه دانست و گفت: تجربه اجرای چنین برنامه‌هایی در نقاط مختلف نشان داده است که هرگاه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در کنار هم قرار گرفته‌اند، آثار و نتایج اقدامات خدمت‌رسانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

هم‌افزایی مردم و دستگاه‌های اجرایی برای رفع محرومیت

دامغانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محله کسبخ رشت به عنوان میزبان کارزار خدمت ملی خاطرنشان کرد: اگرچه مرحله اصلی و نهایی این کارزار امروز برگزار می‌شود، اما از حدود ۱۵ روز گذشته، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مختلفی با هدف حل مسائل اساسی محله، به‌ویژه در حوزه عمرانی و زیرساختی، آغاز شده و امروز شاهد تکمیل و گسترش بخشی از این اقدامات هستیم.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی در محلات باید علاوه بر رفع آسیب‌ها و مشکلات زیرساختی، دو هدف اساسی را دنبال کند، بیان کرد: نخست افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت و ارتقای امید اجتماعی و دوم، تقویت پیوندهای میان مردم محله و ایجاد همبستگی و ارتباط بیشتر میان ساکنان است؛ اگر این دو هدف محقق نشود، اقدامات محله‌محور به نتیجه کامل نخواهد رسید.

از ترمیم زیرساخت‌ها تا خدمات سلامت و فرهنگی

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در محله کسبخ رشت گفت: در حوزه زیرساختی، اصلاح و ترمیم شبکه آب و برق با همکاری دستگاه‌های متولی آغاز شده و در حال اجراست؛ همچنین در حوزه سلامت، برپایی بیمارستان صحرایی و ارائه خدمات تخصصی در بخش‌های قلب، زنان، کودکان، داخلی و دندانپزشکی با همکاری مجموعه علوم پزشکی، خدمات ارزشمندی به ساکنان محله ارائه کرده است.

دامغانی تجلیل از نخبگان علمی نوجوان و جوان محله، توجه به ظرفیت‌های علمی، نصب پرچم ایران در منازل، اجرای برنامه‌های فرهنگی و همچنین مشارکت نانوایی‌های محله در توزیع نمادین نان رایگان میان مردم را از دیگر اقدامات این کارزار عنوان کرد و با قدردانی از همراهی استاندار گیلان، معاونان استانداری، دستگاه‌های اجرایی، قرارگاه مردمی، اقشار بسیج و معاونت اجتماعی سازمان بسیج، اظهار کرد: این هم‌افزایی و همراهی زمینه اجرای اقدامات مؤثر و ماندگار در محلات را فراهم کرده است.

وی در پایان با تأکید بر استمرار این مسیر خدمت‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم و مسئولان، ابراز امیدواری کرد برنامه‌های محله‌محور با استعانت از خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به نتایج مطلوب در مسیر رفع مشکلات مردم و تقویت امید و همبستگی اجتماعی دست یابد و این کارزار را با ذکر «یا فاطمه‌الزهرا(س)» آغاز کرد.

مطالبه‌گری منطقی مردم، زمینه‌ساز حل مسائل محلات و افزایش سرمایه اجتماعی است

در ادامه این مراسم، محمدصادق طحان، معاون اجتماعی سازمان بسیج، با تأکید بر نقش مردم در شناسایی و پیگیری مسائل محلات اظهار کرد: شناخت صحیح نیازهای محلی با یاری گرفتن از مردم و همراهی آنان در فرآیند مطالبه‌گری منطقی و مؤثر، می‌تواند زمینه را برای پای کار آوردن مسئولان و کمک به حل مسائل فراهم کند.

وی افزود: بی‌شک حل مسائل و نیازهای مردم، علاوه بر ایجاد رضایتمندی و امیدآفرینی در جامعه، موجب ارتقای کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد؛ از این رو توجه به خواسته‌ها و دغدغه‌های مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان باید در اولویت اقدامات مسئولان و مجموعه‌های خدمت‌رسان قرار گیرد.

معاون اجتماعی سازمان بسیج با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی تصریح کرد: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و تلاش برای خدمت هرچه بیشتر به آنان، وظیفه بسیج، بسیجیان و آحاد مسئولان است؛ از نمایندگان و مدیران اجرایی استان و شهرستان گرفته تا پاسداران و بسیجیان عزیز که با حضور میدانی و مشارکت در برنامه‌های خدمت‌رسانی، در مسیر رفع نیازهای جامعه گام برمی‌دارند.

طحان همچنین با قدردانی از حضور و مشارکت پاسداران و بسیجیان و همکاران حاضر در سایر استان‌ها که به‌صورت تصویری در این رزمایش سراسری شرکت داشتند، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و مسئولان برای حل مشکلات محلات تأکید کرد و این همراهی را بخشی از مسیر تقویت خدمت‌رسانی و تحقق مطالبات مردم دانست.

وی در پایان با تقدیر و تشکر صمیمانه از همراهی و حمایت سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، خاطرنشان کرد: سردار دامغانی با برخورداری از تجربه ارزشمند و موفق در عرصه محله‌محوری، به‌ویژه با تمرکز بر محلات کم‌برخوردار، اقدامات مؤثری را پایه‌گذاری کرده‌اند که میزبانی، برگزاری و اجرای این رزمایش سراسری نیز در امتداد همین رویکرد ارزشمند، قابل تقدیر است.

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