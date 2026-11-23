به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز دوشنبه، 2 آذر 1405 در آیین اختتامیه قرار خدمت در مسیر بعثت در محله کسبخ رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، فرماندهان شهید و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه طیبه میناب، از برگزارکنندگان این مراسم و تلاش‌های مجموعه بسیج و سپاه قدس گیلان قدردانی کرد.

وی با اشاره به ابتکار و شاهکار امام خمینی(ره) در تشکیل بسیج اظهار کرد: امروز شاید بیش از هر مقطع دیگری ارزش شکل‌گیری بسیج و نقش بسیجیان را در جامعه درک می‌کنیم؛ اگر در دوران جنگ، بسیج در مرزهای فیزیکی با دشمن مقابله می‌کرد، امروز میدان مقابله با دشمن به سراسر جغرافیای ایران گسترش یافته و مسجد، اداره، خیابان و محله عرصه نقش‌آفرینی بسیجیان است.

استاندار گیلان افزود: امروز بسیج به معنای واقعی کلمه، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مردمی برای خدمت به جامعه است و هر فردی که با نیت خدمت به مردم وارد میدان شود، در این مسیر نقش بسیجی دارد؛ چراکه مقابله با تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و محاصره‌ای که دشمنان به کشور تحمیل می‌کنند، نیازمند حضور، همراهی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های جامعه است.

همدلی و همراهی مردم؛ رمز عبور از شرایط دشوار

حق‌شناس با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط حساس کشور، وضعیت کنونی را مقطعی مهم در تاریخ ایران دانست و تصریح کرد: اگرچه ممکن است اختلاف دیدگاه‌هایی در میان افراد و مجموعه‌ها وجود داشته باشد، اما امروز زمان طرح و برجسته‌کردن اختلافات نیست و باید با همدلی، هماهنگی و همراهی از شرایط پیش‌رو عبور کنیم.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با بحران‌ها و تحولات تاریخی خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌ها در مقاطع حساس، شکل‌گیری اختلافات داخلی پس از عبور از بحران است؛ از این رو باید مراقب باشیم انسجام و همدلی موجود آسیب نبیند و همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر برای حفظ منافع کشور و خدمت به مردم تلاش کنند.

مدیریت بحران و بازسازی با تکیه بر همدلی و ظرفیت‌های داخلی

استاندار گیلان با اشاره به هماهنگی و همکاری میان مجموعه‌های مدیریتی، امنیتی و اجرایی استان در مواجهه با حوادث اخیر گفت: در استان گیلان با تدبیر، همراهی و صبوری مردم و بازاریان و همکاری مسئولان، تلاش شد مسائل و حوادث مدیریت شود و مطالبات مردم پیگیری شود؛ همچنین روند بازسازی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و اجازه نخواهیم داد مشکلات به بستری برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساختی و تجاری کشور و استان گیلان، از جمله فرصت‌های موجود در دریای خزر، تأکید کرد: با وجود فشارها و تحریم‌های اقتصادی، کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و پیشرفت در حوزه خدمات و تجهیزات نیز نشان‌دهنده توانمندی‌های داخلی است؛ بنابراین با حفظ روحیه بسیجی، همدلی، همفکری و تکیه بر ظرفیت‌های موجود، می‌توان از این مقطع تاریخی عبور کرد و اجازه داد ناکامی و شکست در نهایت نصیب دشمنان ایران شود.

خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات محلات از ارزشمندترین عرصه‌های مسئولیت است

در ادامه این مراسم، آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: خدمت به مردم، رسیدگی به مشکلات آنان و تلاش برای رفع نیازهای جامعه از جمله مسئولیت‌هایی است که باید همواره مورد توجه مسئولان، نیروهای مردمی و مجموعه‌های خدمت‌رسان قرار داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه مردم در پیشبرد امور جامعه افزود: حضور در میان مردم، شنیدن دغدغه‌ها و شناخت مسائل و مشکلات آنان، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و اقدامات هدفمند در مسیر خدمت‌رسانی است و مسئولان باید با رویکردی مسئولانه، برای رفع مشکلات مردم اهتمام جدی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تصریح کرد: فعالیت‌هایی که با محوریت مردم و برای حل مشکلات واقعی جامعه انجام می‌شود، علاوه بر آثار ملموس در زندگی مردم، موجب تقویت امید، اعتماد و همبستگی اجتماعی خواهد شد.

آیت‌الله فلاحتی همچنین فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی را فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی دانست و بر ضرورت تداوم برنامه‌هایی که با هدف رسیدگی به نیازهای محلات، حمایت از اقشار مختلف جامعه و تقویت مشارکت اجتماعی اجرا می‌شوند، تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان «قرار خدمت در مسیر بعثت» و فعالان عرصه خدمت‌رسانی در محله کسبخ رشت، استمرار این‌گونه اقدامات را در مسیر تحقق خدمت صادقانه، رفع مشکلات مردم و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان ارزشمند دانست.

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