به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی از علمای عراق نجف اشرف، میزبان هیئتی از علمای جمهوری هند به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید قلب جواد نقوی، امام جمعه شهر لکهنو و رئیس شورای علمای شیعه هند بود. در این دیدار، وضعیت پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در هند، چالش‌های پیش روی آنان و راه‌های گسترش همکاری‌های دینی، علمی و نهادی برای خدمت‌رسانی به آنان مورد بررسی قرار گرفت.

در این هیئت، آقایان رضا حیدر زیدی، علی نقی زیدی، دکتر قلب عباس رضوی اجتهادی، شباب حسین نقوی و فیروز رضا نقوی حضور داشتند. همچنین آقای بابر که از پایتخت عمان، شهر مسقط، به نجف اشرف سفر کرده بود، در این دیدار حضور یافت.

در جریان این دیدار، درباره وضعیت پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در هند گفت‌وگو صورت گرفت و سید قلب جواد نقوی به تشریح مهم‌ترین مسائل، نیازها و مطالبات آنان و نیز تلاش‌های صورت‌گرفته برای صیانت از هویت دینی، مؤسسات و موقوفات این جامعه پرداخت.

آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی نیز با ابراز اهتمام ویژه به وضعیت شیعیان هند، درباره شرایط دینی، اجتماعی و معیشتی آنان و همچنین ماهیت چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، پرس‌وجو کرد.

وی با تأکید بر اهتمام فراوان خود به وضعیت مؤمنان در هند و ضرورت پیگیری مستمر امور آنان، آمادگی خود را برای به‌کارگیری تلاش‌ها و امکانات در حد توان، به‌منظور حمایت از طرح‌ها و ابتکارهایی که در راستای خدمت به آنان و ارتقای وضعیت دینی و اجتماعی‌شان باشد، اعلام کرد.

استاد حوزه علمیه نجف اشرف همچنین از آمادگی حاضران برای همکاری و گشودن افق‌های گسترده‌تر تعامل و فعالیت مشترک استقبال کرد و بر ضرورت هم‌افزایی تلاش‌های علما و مؤسسات دینی و تجمیع ظرفیت‌ها در مسیر خدمت به اسلام و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تأکید کرد.

وی همچنین پایبندی به سیره مبارک اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و حرکت در مسیر امام مهدی منتظر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را مورد تأکید قرار داد و آن را زمینه‌ساز تقویت وحدت و انسجام و تحقق مصالح دینی و انسانی مؤمنان دانست.

این دیدار در چارچوب تقویت ارتباط و تعامل میان مرجعیت دینی در نجف اشرف و علمای هند و با هدف گشودن افق‌های گسترده‌تر همکاری‌های علمی، دینی و نهادی برگزار شد؛ همکاری‌هایی که در راستای خدمت‌رسانی به مؤمنان و گسترش معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) صورت می‌گیرد.

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