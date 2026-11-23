به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی در شهرستان مرزی باقم در استان صعده یمن، به شهادت سه نفر و مجروح شدن ۱۶ نفر دیگر انجامید.

وزارت بهداشت و محیط زیست یمن اعلام کرد در این حملات که سه شهروند از جمله یک دختر بچه به شهادت رسیدند و ۱۶ نفر دیگر، از جمله سه زن و دو مهاجر آفریقایی، زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، مناطق مسکونی شهرستان باقم هدف تیراندازی و اصابت گلوله‌های توپخانه‌ای قرار گرفتند و در نتیجه این حملات، مجموعاً ۱۹ نفر شهید و زخمی شدند.

این حملات در حالی صورت گرفته است که مناطق مرزی یمن همچنان هدف حملات عربستان قرار دارند. منابع یمنی همچنین از تداوم حملات هوایی به مناطق و تأسیسات غیرنظامی در استان‌های مختلف این کشور خبر داده‌اند.

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