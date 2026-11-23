خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مادر که باشی، گاهی میان هزاران جمله‌ی تربیتی، یک نام کافی است تا دلت بلرزد و چشمت باز شود؛ ام‌البنین. زنی که تاریخ، او را نه به خاطر همسری علی (ع)، بلکه به خاطر «پرورش دادن» مردی می‌شناسد که هزار و چهارصد سال است دنیا در برابر ادب و وفاداری‌اش سر تعظیم فرود می‌آورد. اگر یک مادر امروز، با خود بگوید «چه جالب! پس من هم می‌توانم فرزندی تربیت کنم که مثل حضرت عباس، هم وفادار به امامش باشد و هم در کمال ادب و متانت رفتار کند»، دقیقاً همان امتداد مکتب ام‌البنین است.



این نوشته، یک تحلیل رفتاری ساده از زندگی ام‌البنین (س) است؛ نه برای ستایش صرف، بلکه برای الگوبرداری عملی. بیایید ببینیم او چه کرد که دامنش، خاستگاه «عبد صالح خدا» شد.



اول: مادر، قبل از «تربیت کردن»، خودش «تربیت شده» بود

بزرگ‌ترین درس ام‌البنین برای مادران امروز این است که تربیت فرزند، از تربیت خویشتن آغاز می‌شود. او پیش از آنکه بخواهد به فرزندانش ادب بیاموزد، خودش تجسم ادب بود. وقتی وارد خانه علی (ع) شد، با همه‌ی اصالت خاندانی، خود را «کنیز فرزندان فاطمه (س)» می‌دانست و به آنان خدمت می‌کرد. این یعنی مادر، الگوی عملی است؛ نه فقط یک «آمر». فرزندان، رفتار مادر را می‌بینند و همان را بازتولید می‌کنند.

نسخه‌ی مهدوی: اگر می‌خواهیم فرزندمان در برابر امام زمان (عج) «عبد ذلیل» و مخلص باشد، باید اول خودمان در برابر ولایت، تسلیم و خاضع باشیم. کودک، صداقتِ تسلیم ما را می‌فهمد، حتی اگر هیچ‌گاه درباره‌اش سخنرانی نشنیده باشد.



دوم: «ادب» را با «برتری دادن» دیگران به فرزند یاد داد

ام‌البنین به فرزندانش نگفت «به امام حسین (ع) احترام بگذارید»؛ عملاً به آن‌ها یاد داد که فرزندان فاطمه (س) بر آن‌ها مقدم‌اند. وقتی سفره می‌انداخت، اول برای فرزندان حضرت زهرا (س) غذا می‌کشید، سپس برای فرزندان خودش. فرزندان ام‌البنین این صحنه‌ها را می‌دیدند و در ذهنشان نهادینه می‌شد که «ما دوم هستیم، ولیّ خدا اول». ثمره‌ی این تربیت را در کربلا می‌بینیم: عباس (ع) هرگز امام حسین (ع) را با عنوان «برادر» خطاب نکرد، مگر در آخرین لحظات حیات؛ او خود را همیشه «عبدِ امام» می‌دانست و بدون اجازه‌ی او نمی‌نشست.

نسخه‌ی مهدوی: مادر امروز می‌تواند در زندگی روزمره، «اولویت‌دادن به ولیّ خدا» را به کودک نشان دهد. مثلاً وقتی زمان اذان می‌شود، بازی را متوقف کند؛ وقتی نام امام زمان (عج) برده می‌شود، احترام کند؛ و در تصمیم‌های کوچک، بگوید «بیا اول ببینیم اماممان چه می‌خواهد». این‌ها همان «سفره‌انداختن‌های» امروزی است.

سوم: «ولایت‌پذیری» را به‌عنوان یک مهارت روزمره آموزش داد

ام‌البنین فرزندانش را «ولایت‌مدار» تربیت کرد. او به آن‌ها آموخت که امام زمانشان را «ناظر بر اعمال» و «مقدم بر خود» ببینند. این یک آموزش ذهنی نبود؛ یک تمرین رفتاری بود. فرزندان او یاد گرفتند که «خواسته‌ی امام» بر «خواسته‌ی خود» مقدم است. به همین دلیل، عباس (ع) در اوج تشنگی، آب را رها کرد و گفت «زندگی پس از حسین (ع)، خواری است».

نسخه‌ی مهدوی: برای تربیت نسل مهدوی، باید «ولایت‌پذیری» را از تصمیم‌های کوچک شروع کنیم. به کودک بیاموزیم که «من» فقط محور نیست؛ «او» (امام) هم حق دارد. این تمرین، او را برای روزهای بزرگ‌تر آماده می‌کند.

چهارم: «شجاعت» را با «بصیرت» پیوند زد

عباس (ع) فقط شجاع نبود؛ بصیر بود. او دقیقاً می‌دانست در کدام جبهه ایستاده و چرا باید تا آخر بماند. ام‌البنین این بصیرت را با تربیت دینی و تثبیت اعتقادات در وجود او نهادینه کرد. او به فرزندش آموخت که شجاعت بدون شناخت، تهور است؛ و وفاداری بدون بصیرت، احساسات زودگذر.

نسخه‌ی مهدوی: مادر امروز باید به فرزندش «چرایی» وفاداری را بیاموزد، نه فقط «چگونگی» آن. اگر کودک بفهمد چرا باید مطیع امام باشد، در سختی‌ها هم می‌ماند. داستان‌گویی از کربلا، پرسش‌های ساده («اگر تو جای عباس بودی چه می‌کردی؟») و تشویق تفکر، بصیرت را می‌سازد.

پنجم: «ادب» را در بستر «محبت» پرورش داد

ام‌البنین به فرزندانش محبت می‌کرد، اما محبتش مانع از آموزش ادب نشد. او هم مهربان بود، هم مرزدار. فرزندانش او را دوست داشتند و در عین حال، یاد گرفتند که در برابر ولیّ خدا، «مؤدب» باشند. این تعادل، رمز موفقیت او بود. امام صادق (ع) در زیارت عباس (ع)، چهار مؤلفه‌ی «تسلیم»، «تصدیق»، «وفا» و «نصیحت» را در او می‌ستاید. این چهار مؤلفه، میوه‌ی همان تربیت متعادل مادرانه است.

نسخه‌ی مهدوی: مادران امروز می‌توانند با «محبت قاطع» پیش بروند. گرم و پذیرا باشند، اما در اصول (احترام به امام، راستگویی، مسئولیت‌پذیری) کوتاه نیایند. کودک، هم احساس امنیت می‌کند و هم مرزها را می‌آموزد.

نسخه‌ی عملی برای مادر امروز: یک هفته با مکتب ام‌البنین

برای اینکه این تحلیل، فقط روی کاغذ نماند، این تمرین‌های ساده را امتحان کنید:

۱. الگوسازی روزانه: هر شب، یک رفتار کوچک خود را که در آن «خود را بر امام مقدم نداشتید» با فرزندتان به اشتراک بگذارید (مثلاً «امروز وقتی عجله داشتم، ایستادم و سلام کردم چون یادم آمد امامم می‌بیند»).

۲. تمرین «اول امام، بعد من»: در یک تصمیم خانوادگی کوچک (مثل انتخاب بین رفتن به تجمعات شبانه و رفتن به میهمانی)، از کودک بپرسید: «فکر می‌کنی امام زمان (عج) از این انتخاب خوشش می‌آید؟» و به او اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد.

۳. داستان‌های کربلا، با پرسش: هر شب یک بخش از زندگی حضرت عباس (ع) را تعریف کنید و در پایان بپرسید: «به نظرت چرا عباس این کار را کرد؟» این کار، بصیرت را فعال می‌کند.

۴. آموزش ادب با عمل: در جمع‌های خانوادگی، اول به بزرگ‌ترها (به‌ویژه کسانی که نماد ولایت‌اند) احترام بگذارید و سپس از کودک بخواهید همان کار را تکرار کند. ام‌البنین دقیقاً همین کار را زمان «سفره» انجام می داد.

۵. دعای مادرانه برای نسل مهدوی: هر روز، حتی یک جمله: «خدایا، فرزندم را از یاران امام زمان (عج) قرار بده.» این دعا، نگرش مادر را هم تغییر می‌دهد.

سخن آخر: تو هم می‌توانی

تاریخ، ام‌البنین را به خاطر «چهار شهید» ستایش می‌کند، اما راز او در «چهار تربیت» بود: تربیت خویشتن، تربیت عملی، تربیت ولایی و تربیت متعادل. او یک مادر معمولی نبود؛ یک «معمار» بود. و مهم‌ترین خبر برای هر مادر امروز این است که این مسیر، هنوز باز است.

نسل مهدوی، نه با شعار، بلکه با «سفره‌انداختن‌های» مادرانه ساخته می‌شود. با مادری که اول خودش «عبد صالح» است، بعد فرزندش را «عبد صالح» تربیت می کند. با مادری که به فرزندش یاد می‌دهد «ادب»، فقط یک رفتار نیست؛ یک معرفت است. و با مادری که باور کند دامنش، می‌تواند دوباره «خاستگاه عبد صالح خدا» شود.

اگر یک مادر، این نوشته را بخواند و با خود بگوید «چه جالب! من هم می‌توانم»، آن لحظه، ام‌البنین دوباره متولد شده است. و تربیت نسل مهدوی، از همان‌جا آغاز می‌شود.

زهرا صالحی فر، رسانه پژوه

پی نوشت ها:

۱. نقش وراثتی و تربیتی أم البنین (س) در شکل گیری و رشد شخصیت حضرت عباس(ع)؛ نویسندگان: احمد سعادت - کلثوم رجبی، پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۸.

۲. شخصیت و موقعیت ام البنین در اسلام، محمدرضا میرزاجان

۳. مادر ماه، پژوهشی در زندگی و شخصیت امل البنین، ناهید طیبی.