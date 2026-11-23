به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش ملی «هویت، استقلال و امنیت ملی پایدار در اندیشه رهبر شهید» به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این همایش، محورهای اصلی آن شامل شش بخش تخصصی است: «فرهنگ، جامعه و امنیت ملی پایدار»، «حکمرانی قانونمند بر رسانه و فناوری»، «اقتصاد و تاب‌آوری و امنیت ملی پایدار»، «جغرافیای سیاسی، حاکمیت سرزمینی و امنیت ملی پایدار»، «سیاستگذاری و حکمرانی مقاومتی، آسیب‌شناسی و نقش رسانه» و «مهندسی، زیرساخت و مدیریت سواحل، جزایر، بنادر و امنیت ملی پایدار».

بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت دریافت چکیده مقالات ۱۰ آذر ۱۴۰۵، مهلت دریافت اصل مقالات ۳۰ آذر ۱۴۰۵، اجرای پیش‌نشست‌های تخصصی تا دی‌ماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش ۱۲ بهمن ۱۴۰۵ تعیین شده است.

مقالات برگزیده این همایش با نمایه ISC و CIVILICA چاپ شده و در نشریات و فصلنامه‌های علمی پژوهشی منتشر خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای همایش به نشانی National-security.ir مراجعه کنند.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان حافظ و شهدا، نبش خیابان منیری جاوید (نشاط)، پلاک ۳، دانشگاه جامع علمی کاربردی و شماره تماس: ۲۱-۸۴۲۴۱۸۴۴ اعلام شده است.

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