به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت هواپیمایی ملی عراق، هواپیمای اختصاصی سابق صدام را به قیمت ۹۰۰ هزار دلار برای فروش عرضه کرده است.

این هواپیما از نوع بوئینگ ۷۴۷ اس‌پی (Boeing 747-SP) است و شرکت هواپیمایی عراق (Iraqi Airways) برای فروش آن ۹۰۰ هزار دلار قیمت تعیین کرده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر قیمت پیشنهادی سال ۲۰۲۳، یعنی ۴۹۴ هزار دلار، است.

این هواپیما حدود ۳۵ سال است که در فرودگاه بین‌المللی توزر ـ نفطه در تونس نگهداری می‌شود و عراق طی سال‌های گذشته تلاش کرده است آن را به کشور بازگرداند.

سفارت عراق در تونس مسئولیت واسطه‌گری برای انجام این معامله را بر عهده دارد و امیدوار است فروش هواپیماها پیش از ۷ ژانویه ۲۰۲۷ نهایی شود. با توجه به فرصت کوتاه باقی‌مانده، ممکن است فروشنده برای یافتن مشتری ناچار به انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری شود. بااین‌حال، شرکت هواپیمایی عراق از تأیید قابلیت پرواز این دو هواپیما خودداری کرده است.

هر فرد یا شرکتی که قصد خرید این هواپیماها را با هدف بازگرداندن آن‌ها به پرواز داشته باشد، باید سرمایه قابل‌توجهی برای تعمیر و آماده‌سازی اختصاص دهد. علاوه‌براین، هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری، تشریفات گمرکی و سایر مخارج مرتبط نیز بر عهده خریدار خواهد بود.

این دو هواپیما در اوایل دهه ۱۹۹۰ و برای در امان ماندن از حملات عملیات طوفان صحرا به تونس منتقل شدند؛ عملیاتی که طی آن بخش بزرگی از توان هوایی عراق در حملات نظامی نابود شد. اکنون پس از گذشت ۳۵ سال، هواپیماها همچنان در فرودگاه توزر-نفتا نگهداری می‌شوند و این وضعیت هزینه سنگینی به دولت عراق تحمیل کرده است.

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