به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی کشور، نهم آذرماه ۱۴۰۴ در منطقه مشاء دماوند هنگام پرواز با پاراگلایدر دچار حادثه شد و پس از انتقال به بیمارستان، تحت مراقبت‌های تخصصی پزشکی قرار گرفت.

این نویسنده ابتدا به بیمارستانی در دماوند منتقل شد و سپس برای ادامه روند درمان به بیمارستان کسری تهران انتقال یافت. امیرخانی در طول دوره درمان چندین نوبت تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از مدتی از بیمارستان به منزل منتقل شد، اما وضعیت جسمانی او در ماه‌های بعد همچنان نامساعد باقی ماند.

رضا امیرخانی چرا به کما رفت و از چه زمانی در این وضعیت بود؟

رضا امیرخانی از نهم آذرماه ۱۴۰۴ و در پی سقوط از پاراگلایدر در منطقه مشاء دماوند، دچار آسیب شدید از ناحیه سر و کاهش سطح هوشیاری شد. شدت ضربه واردشده به سر او به اندازه‌ای بود که این نویسنده بلافاصله پس از حادثه هوشیاری خود را از دست داد و به مراقبت‌های ویژه نیاز پیدا کرد.

دهم آذرماه ۱۴۰۴، یکی از پزشکان معالج امیرخانی درباره وضعیت او توضیح داد که کمای ایجادشده در روزهای نخست، کمای القایی و با استفاده از دارو بوده است. به گفته پزشک، هدف از این اقدام فراهم کردن فرصت استراحت برای مغز، کاهش فشار داخل جمجمه و کنترل التهاب ناشی از آسیب بود.

پزشک معالج همچنین اعلام کرده بود که ضربه واردشده به سر امیرخانی به‌اندازه‌ای جدی بوده که موجب بیهوشی او شده، اما در بررسی‌های اولیه خونریزی داخل بافت مغز مشاهده نشده است.

با وجود اقدامات درمانی، جراحی‌ها و مراقبت‌های پزشکی، روند بازگشت سطح هوشیاری این نویسنده طولانی شد. او پس از گذراندن دوره بستری در بیمارستان، برای ادامه مراقبت‌ها به منزل منتقل شد، اما کاهش سطح هوشیاری و عوارض ناشی از سانحه همچنان ادامه داشت.

بنابراین، برخلاف تصور اولیه، وضعیت کمای امیرخانی صرفاً به کمای دارویی روزهای نخست محدود نماند و او در ادامه نیز با مشکلات جدی ناشی از آسیب مغزی و اختلال در سطح هوشیاری مواجه بود.

آخرین وضعیت سلامتی رضا امیرخانی پیش از درگذشت

وضعیت جسمانی رضا امیرخانی در ماه‌های پس از حادثه، یکی از موضوعات مورد توجه علاقه‌مندان ادبیات و مخاطبان رسانه‌ها بود. گزارش‌های منتشرشده از سوی پزشکان و نزدیکان او نشان می‌داد که روند درمان، طولانی و تدریجی است و نمی‌توان درباره زمان بازگشت هوشیاری او پیش‌بینی قطعی داشت.

در هفته‌های نخست پس از سانحه، پزشکان از ضرورت کنترل التهاب مغزی و جلوگیری از آسیب‌های ثانویه سخن گفته بودند. همچنین در ادامه روند درمان، بررسی‌های تصویربرداری و مراقبت‌های تخصصی برای ارزیابی وضعیت مغز و سایر اندام‌های حیاتی انجام شد.

امیرخانی پس از حدود دو ماه بستری بودن در بیمارستان، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای ادامه درمان و مراقبت‌های پزشکی به منزل منتقل شد. با این حال، انتقال به منزل به معنای پایان مشکلات جسمانی او نبود و وضعیت ناهوشیاری همچنان ادامه داشت.

سرانجام این نویسنده در دوم آذرماه ۱۴۰۵، پس از نزدیک به یک سال تحمل عوارض ناشی از سانحه، درگذشت.

رضا امیرخانی کیست؟ نگاهی به زندگی‌نامه نویسنده معاصر ایران

رضا امیرخانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف دنبال کرد، اما علاقه به ادبیات و داستان‌نویسی باعث شد مسیر حرفه‌ای خود را در حوزه نویسندگی ادامه دهد.

امیرخانی از نویسندگان شناخته‌شده ادبیات داستانی معاصر ایران بود که در آثار خود به موضوعاتی مانند هویت، جامعه، فرهنگ، تحولات اجتماعی، مهاجرت، اخلاق و مسائل انسان معاصر پرداخت.

او فعالیت ادبی خود را با داستان‌نویسی آغاز کرد و در ادامه، علاوه بر رمان و داستان کوتاه، در حوزه سفرنامه، جستارهای اجتماعی و فرهنگی و نقد مسائل روز نیز آثاری منتشر کرد.

این نویسنده همچنین مدتی ریاست هیئت‌مدیره انجمن قلم ایران را بر عهده داشت و در طول فعالیت ادبی خود به‌واسطه سبک روایی متفاوت و نگاه اجتماعی به موضوعات مختلف، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان ادبیات داستانی به دست آورد.

مهم‌ترین کتاب‌ها و آثار رضا امیرخانی

کارنامه ادبی رضا امیرخانی شامل رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، سفرنامه‌ها و جستارهایی است که برخی از آن‌ها در شمار آثار شناخته‌شده ادبیات داستانی معاصر ایران قرار دارند.

از مهم‌ترین رمان‌ها و آثار داستانی او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ارمیا: از نخستین رمان‌های شناخته‌شده امیرخانی که به تجربه‌های یک جوان در فضای پس از جنگ می‌پردازد.

منِ او: یکی از مشهورترین آثار این نویسنده با روایتی چندلایه درباره عشق، خانواده، سنت و تحولات اجتماعی.

بیوتن: رمانی با محوریت مهاجرت، هویت و مواجهه یک شخصیت ایرانی با جامعه‌ای متفاوت.

قیدار: اثری داستانی با محوریت جوانمردی، اخلاق، مرام و روابط انسانی.

ره‌ش: رمانی با تمرکز بر تحولات شهری، هویت و مسائل اجتماعی.

ناصر ارمنی: مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه امیرخانی.

از به: اثری داستانی با ساختار روایی متفاوت که روایت آن بر پایه نامه‌نگاری شکل گرفته است.

در حوزه سفرنامه و جستار نیز کتاب‌های «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر»، «جانستان کابلستان»، «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ»، «نفحات نفت»، «نشت نشا» و «سرلوحه‌ها» از آثار شناخته‌شده او هستند.

آثار رضا امیرخانی علاوه بر انتشار در ایران، به زبان‌های مختلفی از جمله روسی، اندونزیایی، عربی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده‌اند.

کتاب «داستان سیستان»؛ روایت رضا امیرخانی از یک سفر

یکی دیگر از آثار شناخته‌شده رضا امیرخانی، کتاب «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر» است. این کتاب حاصل روایت او از همراهی در سفر استانی شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان است.

امیرخانی در این اثر با نگاهی سفرنامه‌ای، مشاهدات و تجربه‌های خود را از این سفر در قالب روایتی ادبی و اجتماعی ثبت کرده است. «داستان سیستان» در کنار آثاری مانند «منِ او»، «بیوتن» و «جانستان کابلستان»، بخشی از کارنامه متنوع ادبی این نویسنده را تشکیل می‌دهد.

درگذشت رضا امیرخانی پس از نزدیک به یک سال تحمل عوارض ناشی از سانحه، پایان زندگی نویسنده‌ای است که با رمان‌ها، سفرنامه‌ها و جستارهای خود در ادبیات معاصر ایران شناخته می‌شد و آثارش همچنان در میان مخاطبان کتاب و ادبیات مورد توجه قرار دارد.

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