به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال تلگرامی سما به نقل از روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت از آغاز سال جاری میلادی، ۲۳ نظامی و افسر فعال اسرائیلی خودکشی کرده‌اند که این رقم بیشترین میزان خودکشی در ارتش اسرائیل طی ۱۶ سال گذشته است.

هاآرتص افزود، دست‌کم ۱۷ نظامی که در طول جنگ امسال جزو نیروهای ذخیره و غیر فعال بودند خودکشی کردند.

امسال ۵ نیروی پلیس نیز خودکشی کردند و ۶ مورد خودکشی بین بیماران بخش توانبخشی وزارت دفاع (جنگ) اسرائیل ثبت شده است.

این آمار و اطلاعات بیانگر افزایش موارد خودکشی در سامانه امنیتی اسرائیل است که با آغاز جنگ در هفتم اکتبر افزایش یافته است

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