به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دسترسی به آب در افغانستان، زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر داده است.

این نهاد امروز (۲ آذر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در چارچوب برنامه «ابتکار منطقه‌ای برای توسعه افغانستان» (ABADEI)، از ژانویه ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۶، در مجموع ۵.۵ میلیون نفر، از جمله ۲.۷ میلیون زن و دختر، به آب دسترسی پیدا کرده‌اند.

این برنامه با هدف بهبود شرایط زندگی جوامع آسیب‌پذیر و تقویت معیشت و تاب‌آوری اقتصادی مردم افغانستان اجرا می‌شود.

بحران آب؛ چالشی فراتر از دسترسی به آب آشامیدنی

با وجود اجرای طرح‌های آبرسانی، افغانستان همچنان با بحران فزاینده کم‌آبی، خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی روبه‌رو است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، سهم خانوارهایی که در تمام طول سال به آب آشامیدنی کافی دسترسی داشته‌اند، از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. همچنین، گزارش ارزیابی بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۶۷ درصد خانوارها با خشکسالی و کمبود آب مواجه بوده‌اند و یک‌چهارم خانوارها از منابع آب غیربهسازی‌شده استفاده می‌کنند.

بر اساس برآورد دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در برنامه نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال ۲۰۲۶، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های مرتبط با آب آشامیدنی، بهداشت و فاضلاب نیاز دارند. این بحران در شهرهای بزرگی مانند کابل نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است؛ به گزارش آسوشیتدپرس، سطح آب‌های زیرزمینی کابل طی یک دهه گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یافته و جمعیت این شهر از حدود ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ به نزدیک ۶ میلیون نفر رسیده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از خشک‌شدن بسیاری از چاه‌ها در قندهار و افت سطح آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق این شهر به بیش از ۱۰۰ متر خبر داده است.

از سوی دیگر، مقام‌های وزارت آب و انرژی حکومت طالبان نیز نسبت به تشدید کم‌آبی هشدار داده‌اند. بر اساس اعلام این وزارتخانه در سپتامبر ۲۰۲۶، برای اجرای ۴۱۱ پروژه مدیریت منابع آب در افغانستان، ۳.۷ میلیارد افغانی بودجه اختصاص یافته، در حالی که اجرای کامل این طرح‌ها به ۱۰.۲ میلیارد افغانی اعتبار نیاز دارد. مقام‌های این وزارتخانه همچنین شهر کابل را در معرض خطر کمبود شدید آب دانسته‌اند.

بانک جهانی نیز در گزارش نوامبر ۲۰۲۶ خود برآورد کرده است که افغانستان سالانه حدود ۴.۹ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب شیرین خود را از دست می‌دهد؛ رقمی که معادل حدود ۷.۵ درصد میانگین بلندمدت منابع آب تجدیدپذیر سالانه این کشور است