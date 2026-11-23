به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با تسلیت درگذشت دکتر مهدی گلشنی، استاد برجسته فیزیک و پژوهشگر فلسفه علم، از دغدغه‌های علمی و فکری آن مرحوم در تبیین نسبت میان علم و دین، عقل و حکمت الهی تجلیل کرد.

در پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



رحلت استاد فرزانه و دانشمند برجسته، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید. دکتر گلشنی علاوه بر تبحر در دانش فیزیک، دغدغه‌ای عمیق برای فهم نسبت میان علم و دین، عقل و حکمت الهی و حقیقت داشت. فقدان این پژوهشگر فلسفه علم، ضایعه‌ای برای جامعه علمی کشور به حساب می‌آید.



اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم وی، جامعه دانشگاهی، شاگردان و همه علاقه‌مندان به علم و حکمت تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند تبارک و تعالی غفران و رحمت بی کرانش را برای آن فقید سعید مسئلت دارم.



صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

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