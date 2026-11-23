به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مذاکرات چهار ساعته نمایندگان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت، بدون دستیابی به توافق درباره مسائل اصلی تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی پایان یافت؛ مذاکراتی که اختلاف بر سر نخست‌وزیری، حضور ایتمار بن‌گویر و پرونده‌های سیاسی و امنیتی، همچنان مانع پیشرفت آن شده است.

پایگاه صهیونیستی وای‌نت و روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش دادند که نمایندگان دو حزب روز یکشنبه در هتلی در شهر هرتزلیا، بیش از چهار ساعت درباره تشکیل کابینه وحدت گفت‌وگو کردند، اما نتوانستند بر سر موضوعات اساسی به توافق برسند.

یکی از مهم‌ترین اختلافات، مسئله چرخشی شدن نخست‌وزیری میان نتانیاهو و آیزنکوت است. بااین‌حال، این موضوع در نشست اخیر به‌صورت جدی بررسی نشد؛ زیرا لیکود همچنان بر آغاز دوره نخست‌وزیری با نتانیاهو اصرار دارد، درحالی‌که جریان سیاسی آیزنکوت با ادامه نخست‌وزیری وی مخالفت می‌کند.

اختلاف بر سر حضور بن‌گویر و پرونده‌های امنیتی

از دیگر موانع تشکیل کابینه، اختلاف بر سر مشارکت ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب قدرت یهودی، در دولت احتمالی است. حزب یشار خواستار کنار گذاشتن بن‌گویر از کابینه جدید شده، اما لیکود این شرط را نپذیرفته است.

دو طرف همچنین درباره اصلاحات قضایی، سربازی اجباری یهودیان ارتدوکس و تشکیل کمیته تحقیق درباره رخدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گفت‌وگو کردند، اما اختلافات درباره ترکیب کمیته تحقیق و نحوه انتخاب اعضای آن همچنان باقی است.

لیکود همچنین خواستار مشارکت احزاب مذهبی در مذاکرات مربوط به قانون سربازی و توقف اقدامات قانون‌گذاری جریان آیزنکوت در کنست شده است؛ شروطی که با مخالفت طرف مقابل مواجه شده‌اند.

اختلاف در اردوگاه مخالفان نتانیاهو

هم‌زمان با ناکامی مذاکرات، اختلافات میان احزاب مخالف نتانیاهو نیز ادامه دارد. نفتالی بنت از تشکیل کابینه وحدت با مشارکت لیکود، به شرط نخست‌وزیری آیزنکوت، حمایت کرده، اما یائیر گولان و آویگدور لیبرمن با ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو مخالف‌اند.

گولان خواستار تشکیل کابینه اقلیت با حمایت احزاب عربی شده است، درحالی‌که لیبرمن تشکیل ائتلاف با احزاب مذهبی را ترجیح می‌دهد.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی از پیشرفت مذاکرات حزب یشار با حزب مذهبی «یهودیت متحد توراتی» منتشر شده است؛ هرچند اختلافات درباره قانون سربازی همچنان پابرجاست.

در انتخابات ۲۷ اکتبر، ائتلاف حامی برکناری نتانیاهو ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آوردند، درحالی‌که اردوگاه نتانیاهو ۵۳ کرسی کسب کرد. آیزنکوت که مأمور تشکیل کابینه شده، تا ششم دسامبر برای دستیابی به توافق فرصت دارد و می‌تواند درخواست تمدید این مهلت را ارائه کند.

با وجود پایان بی‌نتیجه نشست یکشنبه، نمایندگان لیکود و یشار در بیانیه‌ای مشترک از توافق برای ادامه مذاکرات خبر دادند؛ اقدامی که نشان می‌دهد تلاش برای تشکیل کابینه جدید همچنان ادامه دارد، اما اختلافات سیاسی بر سر ترکیب و رهبری آن برطرف نشده است.

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