به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفی(ص)، با اشاره به تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن، این اقدام را بخشی از تلاش‌های آمریکا برای تضعیف جبهه مقاومت دانست و تأکید کرد: آمریکا در جنگ با ایران نتوانست اهداف خود را علیه مقاومت محقق کند و اکنون برای رسیدن به همان اهداف، متحدانش را به میدان فرستاده است.

وی اظهار کرد: در این مسیر، از ابزارهای ناپسندی همچون فرقه‌گرایی و مقدسات اسلامی، از جمله حرمین شریفین، به‌عنوان ابزار جنگی استفاده می‌شود. عناصری که میان مسلمانان نفرت و اختلاف ایجاد می‌کنند، در واقع مجریان دستورکار آمریکا هستند و این کشور از طریق آنان در پی تحقق اهداف خود و به آشوب کشاندن منطقه است؛ اهدافی که جبهه مقاومت تاکنون مانع تحقق آنها شده است.

نقوی با اشاره به طرح «هیئت صلح» دونالد ترامپ گفت: آتشی که از دل هیئت صلح ترامپ زبانه کشیده، خاورمیانه را در آستانه ویرانی قرار داده است. آمریکا عامل اصلی مشکلات منطقه است و دستان این کشور به خون مسلمانان بی‌گناه آلوده است.

رئیس تحریک بیداری امت مصطفی(ص) با تأکید بر اینکه مقاومت یمن را نمی‌توان صرفاً یک منازعه منطقه‌ای یا فرقه‌ای دانست، افزود: نادیده گرفتن واقعیت‌های این مسئله، چشم‌پوشی از ماهیت اصلی آن است؛ چراکه اساس مقاومت یمن، دفاع از حاکمیت ملی، حق انتخاب و مبارزه با مداخلات آمریکاست.

وی در ادامه خطاب به پاکستان تأکید کرد: این کشور باید از تبدیل شدن به بخشی از توطئه شوم آمریکا با عنوان دفاع از حرمین شریفین خودداری کند. رهبران پاکستان پیش از پیوستن به هرگونه ائتلاف یا مشارکت در جنگ، باید منافع ملی، صلح منطقه‌ای و مصالح گسترده امت اسلامی را در نظر بگیرند.

نقوی همچنین خواستار ایفای نقش مؤثر در جبهه فکری و اعتقادی علیه آنچه لشکر آمریکایی تروریسم، فرقه‌گرایی و تکفیر در پاکستان خواند، شد و گفت: رسانه‌ها، علما، دانشگاه‌ها و اندیشمندان باید برای تقویت اتحاد و وحدت میان مسلمانان تلاش کنند تا نقشه‌های آمریکا برای سوق دادن منطقه به سوی ویرانی ناکام بماند.

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