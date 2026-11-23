به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در همایش بزرگ «شکوه ایثار» که با حضور مادران و همسران شهدا از ۷ استان در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت سالروز رحلت حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»؛ بنابراین نباید کسانی را که در راه خدا به شهادت رسیده‌اند، مرده تصور کنیم.

وی با بیان اینکه شهدا سرمایه عمر خود را با انتخابی صحیح در مسیر رضایت الهی به کار گرفتند، افزود: کسانی که با انتخاب و آگاهی در راه خدا به فیض شهادت رسیده‌اند، با دیگر درگذشتگان یکسان نیستند؛ چراکه قرآن کریم آنان را زنده و برخوردار از جایگاهی ویژه نزد پروردگار معرفی می‌کند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به دو ویژگی مهم شهدا در آیه شریفه بیان کرد: نخست اینکه شهدا زنده‌اند و دوم اینکه در نزد پروردگار خود جایگاه دارند و از رزق الهی بهره‌مند می‌شوند؛ ازاین‌رو شهادت پایان راه آنان نیست، بلکه پیام، بصیرت، هدف و مسیرشان پس از شهادت نیز امتداد پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها و نقش ایشان در زنده نگه‌داشتن یاد شهدای کربلا گفت: حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها افتخار همسری شهیدی همچون امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و مادری شهیدانی همچون حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و سه فرزند دیگر خود را داشتند و پس از واقعه کربلا با یادآوری مصائب و حماسه فرزندان شهیدشان، رسالت بزرگی را برعهده گرفتند.

آیت‌الله سعیدی افزود: حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها با حضور در قبرستان بقیع و یادآوری جنایات و خیانت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس، به روشنگری درباره ظلم‌های صورت‌گرفته پرداختند و مردم را نسبت به خطرات و آسیب‌های این جریان‌ها آگاه کردند.

وی با بیان اینکه حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها به رسانه‌ای رسا و افشاگر در بیان مظلومیت اهل‌بیت علیهم‌السلام تبدیل شدند، تصریح کرد: ایشان با زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهیدان کربلا، نشان دادند که رسالت خانواده شهدا با شهادت عزیزانشان پایان نمی‌یابد، بلکه باید پیام و آرمان شهیدان را به جامعه منتقل کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با تأکید بر اینکه سیره حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها برای خانواده‌های معظم شهدا در روزگار ما نیز پیام روشنی دارد، گفت: خانواده‌های شهدا باید به برکت خون شهیدان خود، اهداف و آرمان‌های آنان را زنده نگه دارند، این آرمان‌ها را به دیگران یادآوری کنند و نسل‌های آینده را بر اساس راه و اهداف شهدا تربیت کنند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین سیره و آرمان‌های شهدا در عرصه‌های مختلف اجتماعی خاطرنشان کرد: خانواده‌های معظم شهدا باید در زمینه‌هایی همچون ولایت‌مداری، دینداری، استکبارستیزی، عفاف و حجاب و مسائل اقتصادی، راه شهیدان خود را با افتخار برای دیگران بازگو کنند؛ چراکه دشمن در عرصه‌های مختلف در کمین است و تبیین راه شهدا یکی از رسالت‌های مهم خانواده‌های ایثارگر به شمار می‌رود.

آیت‌الله سعیدی در پایان ابراز امیدواری کرد: خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان با پاسداشت خون شهیدان و عمل به رسالت خود در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه‌ساز تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی آل‌محمد عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف باشند؛ مسیری که با رهبری‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، با قوت دنبال می‌شود.

وی در پایان از مادران، همسران و بستگان شهدا و همچنین مسئولان خدمتگزار در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به‌ویژه بنیاد شهید، قدردانی کرد.

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