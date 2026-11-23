به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت آیت‌الله هادوی تهرانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَکَذَٰلِکَ نُرِیٓ إِبْرَٰهِیمَ مَلَکُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِینَ(انعام،٧٥)

ارتحال دانشمند دین باور، فیزیکدان فرهیخته، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی رحمت الله علیه موجب نهایت تاثر و تاسف گردید.

در طول نزدیک به ۵ دهه آشنایی با این بزرگوار شاهد تلاش‌های خالصانه ایشان در جهت ارتقا علمی و فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده‌ام.

بی شک فقدان ایشان ضایعه بزرگی برای جامعه علمی و فرهنگی کشور است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به تمامی دانشمندان و فرهیختگان کشور به ویژه شاگردان و خانواده آن بزرگوار برای ایشان حشر با محمد و آل محمد علیهم السلام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد بی‌بدیل خواستارم. مهدی هادوی تهرانی قم اول آذر ۱۴۰۵

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