به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار گزارش مرکز پژوهشی پیو درباره روند تغییر جمعیت ادیان جهان، واکنش تند شماری از سیاستمداران و سازمان‌های محافظه‌کار آمریکا را در پی داشته است. این چهره‌ها با استناد به پیش‌بینی رشد جمعیت مسلمانان، خواستار محدودیت‌های بیشتر مهاجرتی شده و درباره آنچه تهدیدی برای فرهنگ و میراث آمریکایی توصیف می‌کنند، هشدار داده‌اند.

کیت سلف، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالت تگزاس، تغییرات جمعیتی پیش‌بینی‌شده را به سیاست‌های مهاجرتی مرتبط کرد و مهاجرت گسترده و کنترل‌نشده را عامل این تحولات دانست. او مدعی شد که بنیان آمریکا بر ایمان مسیحی استوار است و در صورت مهار نشدن روند مهاجرت، این کشور آزادی‌ها و میراث خود را از دست خواهد داد. کارولین لیویت، سخنگوی پیشین کاخ سفید نیز در واکنش به این گزارش، مسیحیان را به ازدواج، فرزندآوری بیشتر، ترویج علاقه به آمریکا و تربیت فرزندان در کلیسا تشویق کرد.

سازمان محافظه‌کار «ترنینگ پوینت یواس‌ای» نیز پیش‌بینی پیو درباره تبدیل شدن اسلام به بزرگ‌ترین دین جهان تا سال ۲۰۳۵ را هشداری برای آمریکا خواند. مرکز «احیای آمریکا»، یک نهاد غیرانتفاعی محافظه‌کار، پا را فراتر گذاشت و خواستار مقابله با حضور اسلام در این کشور شد!

این واکنش‌ها در حالی مطرح شده است که بر اساس همان گزارش پیو، مسلمانان تا سال ۲۰۷۰ تنها حدود چهار درصد جمعیت آمریکا را تشکیل خواهند داد.

واکنش‌های ضداسلامی در فضای سیاسی آمریکا

انتقادهای مطرح‌شده در فضای مجازی، بازتابی از افزایش ادبیات ضداسلامی در گفتمان عمومی آمریکا توصیف شده است. در همین زمینه، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نیز با حملات شخصی منتقدان مواجه شده است؛ به‌طوری‌که برخی مخالفان با دستاویز قرار دادن ظاهر و ریش او، وی را با صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین عراق، مقایسه کرده و به تروریسم متهم کرده‌اند. این حملات هم‌زمان با افزایش حضور مسلمانان در عرصه سیاسی آمریکا رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶، شمار بی‌سابقه‌ای از مسلمانان و زنان محجبه به مناصب محلی، ایالتی و ملی راه یافته‌اند.

پیش‌بینی مرکز پژوهشی پیو درباره جمعیت مسلمانان

مطالعه مرکز پژوهشی پیو، تغییرات جمعیت پیروان ادیان مختلف را در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۷۰ بررسی کرده و پیش‌بینی می‌کند که مسلمانان تا سال ۲۰۳۵ به بزرگ‌ترین گروه دینی جهان تبدیل شوند. بر اساس این پژوهش، جمعیت مسلمانان جهان تا سال ۲۰۷۰ با رشد ۸۰ درصدی به ۳.۶ میلیارد نفر خواهد رسید؛ درحالی‌که جمعیت کل جهان در همین بازه زمانی ۲۹ درصد افزایش می‌یابد. جمعیت نسبتاً جوان و نرخ باروری بالاتر، از عوامل اصلی این رشد عنوان شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مسلمانان و مسیحیان تنها گروه‌های دینی هستند که جمعیت آنها با نرخی برابر یا بیشتر از رشد کل جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی شده است که پاکستان تا سال ۲۰۷۰ از اندونزی پیشی بگیرد و به پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان تبدیل شود. در آمریکای شمالی نیز جمعیت مسلمانان بیش از سه برابر خواهد شد که بخش عمده این افزایش ناشی از مهاجرت است.

در ایالات متحده، جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۷۰ حدود ۹ میلیون نفر افزایش می‌یابد و به چهار درصد جمعیت این کشور می‌رسد؛ این در حالی است که سهم کنونی مسلمانان از جمعیت آمریکا بین یک تا ۱.۶ درصد برآورد شده است. این پژوهش همچنین پیش‌بینی می‌کند که آمریکا تا سال ۲۰۷۰ اکثریت مسیحی خود را از دست بدهد، هرچند مسیحیان همچنان بزرگ‌ترین گروه دینی منفرد در این کشور باقی خواهند ماند.

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