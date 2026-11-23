به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این کنگره با هدف بسترسازی برای پیشگامان جوان در پیشرفت کشور، شناسایی مسائل اساسی، کشف فرصت‌ها و ارائه راهکارهای نوآورانه برای پیشرفت، تاب‌آوری و ارتقای قدرت ملی ایران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه، محورهای علمی کنگره شامل موارد زیر است:

تاب‌آوری ملی: مبانی نظری، ابعاد، رویکردها و راهبردهای تحقق همبستگی ملی، مشارکت مردمی، امیدآفرینی و پیشرفت ایران در راستای افزایش تاب‌آوری اجتماعی

نقش حکمرانی کارآمد و تاب‌آوری نهادی در پیشرفت و ارتقای قدرت ملی ایران

تاب‌آوری اقتصادی ایران در تأمین، تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت بحران‌ها

حکمرانی هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور و تأثیر آن بر آینده نوآوری و فناوری در ایران

نقش ظرفیت‌های جغرافیایی و تمدنی در مسیر پیشرفت و تاب‌آوری ایران

جایگاه سیاست خارجی و گسترش تعاملات منطقه‌ای و جهانی در تاب‌آوری و پیشرفت ایران

تاب‌آوری و پیشرفت ایران در مواجهه با عدم‌قطعیت‌ها و پدیده‌های نوظهور در عرصه‌های گوناگون

نوآوری در ارتقای امنیت همه‌جانبه، بازدارندگی و قدرت ملی در عصر فناوری‌های نوین

اثرات شرایط اقلیمی، زیست‌محیطی، مدیریت تأمین آب و انرژی در تاب‌آوری و پیشرفت ایران

تجربه‌های داخلی و جهانی در زمینه تاب‌آوری در شرایط بحران و درس‌آموخته‌های آن برای ایران

این کنگره همچنین دارای بخش ویژه‌ای با عنوان «روایت پیشرفت ایران در آیینه هنر و ادبیات» است که شامل توصیف هنری و ادبی همبستگی ملت، دولت، نخبگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و رسانه‌ها در مسیر تاب‌آوری، مقاومت ملی و پیشرفت ایران می‌شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل به دبیرخانه کنگره، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری کنگره، ۱۰ خردادماه ۱۴۰۶ اعلام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی، ثبت‌نام و دریافت ضوابط تهیه و ارسال مقالات به وبگاه کنگره به نشانی kpip.olgou.ir مراجعه کنند.

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