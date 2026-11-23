به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ در مراسم رونمایی از «طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی» که با حضور وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانده سپاه تهران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین در یکی از مساجد منطقه ۱۵ تهران برگزار شد، با درود به روح پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید و تمامی شهدای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: باور و اعتقاد من این است که باید با تمام وجود برای توسعه و تقویت حکمرانی مسجد و محله‌محوری وقت بگذاریم. کیفیت گفتار و عمل ما باید مبتنی بر آموزه‌هایی باشد که در آیات قرآن و نهج‌البلاغه مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توجه به لطف، رحمت و مهربانی در ارائه خدمات و فعالیت‌های اجتماعی، یادآور شد: در مسیر خدمت و همیاری اجتماعی باید از تکبر و غرور دور باشیم و به همسایگان و نزدیکان احترام بگذاریم. نمی‌توان مسلمان بود و به امور مسلمین رسیدگی نکرد. در حکومت اسلامی، مردم نباید با مشکل مواجه باشند. رسیدگی به مسائلی همچون بهداشت، درمان، سلامت، آموزش و معیشت از اولویت‌های اساسی اسلام است و نباید نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت باشیم.

دکتر پزشکیان افزود: چنانچه به این اولویت‌ها توجه می‌کردیم و آنها را به‌درستی اجرا می‌کردیم، اکنون در جامعه شاهد این میزان از کاستی‌ها و مشکلات فرهنگی نبودیم. امکان ندارد آنچه را خداوند و دستورات و آداب اسلامی به آن امر فرموده‌اند اجرا کنیم و در عین حال با چالش‌های گوناگون مواجه باشیم.

رئیس جمهور ارائه خدمات بی‌منت و همه‌جانبه به مردم را از ارکان اساسی جامعه اسلامی برشمرد و تصریح کرد: مسجد بهترین پایگاه برای ارائه خدمات اجتماعی و جلب مشارکت عمومی است. ارائه این خدمات به تنهایی از سوی دولت امکان‌پذیر نیست و همه جامعه باید با یکدیگر تعامل و همدلی داشته باشند و دست به دست یکدیگر بدهند.

دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت گسترده مساجد در کشور گفت: اکنون حدود ۸۰ هزار مسجد وجود دارد که هر یک از آنها می‌توانند نقش مؤثری در ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی و عمومی به آحاد جامعه ایفا کنند. این مردم بودند که در دوران‌های سخت، همچون دوران جنگ، کشور را اداره کردند و ما را به این جایگاه رساندند و دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نبود. با عزم و اراده‌ای که ملت ایران دارند، می‌توانیم برای مشکلات راه‌حل پیدا کنیم. بنابراین، در جایگاه مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا به مردم خدمت کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نگاه مسئولان در ارائه خدمات و تعامل با عموم جامعه باید فراگیر و به دور از تبعیض باشد، گفت: چنانچه به مردم، صرف‌نظر از گرایش سیاسی، قومیت، جنسیت و سن، در حوزه‌هایی همچون آموزش، درمان و معیشت خدمت‌رسانی کنیم، از ما رضایت خواهند داشت. نباید افراد را حذف کرد و باید از تمام ظرفیت‌های مردمی موجود در راستای ارائه خدمات به سایر اقشار جامعه استفاده کنیم.

دکتر پزشکیان یادآور شد: همه مسئولان و حکمرانان در جامعه اسلامی و علوی وظیفه دارند عدالت را اجرا کنند. با توجه به ظرفیت موجود در مساجد و محلات، به ازای هر هزار و ۲۰۰ نفر یک مسجد فعالیت می‌کند و این ظرفیت می‌تواند خدمات فراوانی به جامعه ارائه دهد. همه مسئولان و مدیران، خادم مردم هستند و قرار نیست بر مردم آقایی کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات جنایتکارانه دشمنان در ترور دانشمندان و افراد مؤثر کشور، این اقدامات را جنایتی آشکار از سوی کشورهایی دانست که مدعی دموکراسی هستند و یادآور شد: تمام نخبگان و دانشمندانی که به شهادت رسیدند، خادم ملت ایران بودند. دشمنان با به شهادت رساندن این افراد آگاه و عالم می‌خواستند کشور را از وجود آنها بی‌بهره کنند. دانشمندان شهید و سرداران ما سالم و بی‌ادعا زندگی کردند؛ برخی از آنها حتی منزل مسکونی شخصی هم نداشتند .

دکتر پزشکیان با برشمردن برخی از ویژگی‌های حکومت اسلامی، عدالت، مهربانی، عطوفت و انصاف را از پایه‌های اساسی آن معرفی کرد و افزود: حرف درست را همه آحاد جامعه می‌توانند بیان کنند. ضرورت دارد با احترام با مردم سخن بگوییم و از ایجاد تقابل پرهیز کنیم. چنانچه دست به دست یکدیگر بدهیم، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت مردم وجود نخواهد داشت و هرگز آمریکا و سایر دشمنان نمی‌توانند ما را ساقط کنند؛ مگر آنکه با نادیده گرفتن مردم، خودمان زمینه تضعیف کشور را فراهم کنیم.

رئیس جمهور بر ضرورت هم‌افزایی و تعاملی همدلانه تأکید کرد و گفت: توصیه می‌کنم از لقب دادن به یکدیگر، مسخره کردن و تهمت زدن که بر اساس قرآن مصداق ظلم است، دوری کنیم. اگر دستورات قرآن را اجرا می‌کردیم، اکنون مملکت گلستان بود. باید به همه فرصت داد تا بهترین کار را در مسیر شکوفایی جامعه انجام دهند.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، برقراری ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه اسلامی را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و تصریح کرد: کشورهای اسلامی همسایه، برادران دینی ما هستند. آمریکا و دشمنان با ایجاد محدودیت و تحریم، در پی به زانو درآوردن کشورمان هستند. می‌توانیم با برقراری تعامل سازنده و چندجانبه با کشورهای همسایه، مسیرهای زمینی را جایگزین سایر مسیرها کنیم و زمینه کاهش محدودیت‌ها و مشکلات را فراهم آوریم. همه باید کاری انجام دهیم تا کم‌وکاستی‌ها و مشکلات کاهش یابد. می‌توانیم با احیای مجدد کارکرد اصلی مسجد و مشارکت عمومی، بار دیگر به مردم خدمت کنیم.

رئیس جمهور با تقدیر از اقدامات سازمان بسیج مستضعفین، قرارگاه مساجد و تمامی مدیران اجرایی که برای گسترش حکمرانی مسجد و محله‌محوری تلاش کرده‌اند، اظهار داشت: هیچ‌گاه نباید خود را از مردم جدا کنیم. بسیج، همان‌طور که مقام معظم رهبری شهید فرمودند، یعنی همه مردم. مردم از هر قشر و با هر عقیده‌ای در جنگ از میهن و تمامیت ارضی دفاع کردند. ضرورت دارد در میان مردم حضور یابیم و درون جامعه باشیم؛ زیرا امروز دنیا از ایستادگی مردم ایران حیرت‌زده و مبهوت شده است.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: ملت ما ایستاده‌اند و ما نیز قول می‌دهیم تا پای شهادت، هر کاری که از دستمان برمی‌آید برای بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی انجام دهیم. بنابراین، برای تعمیق روابط باید جلسات مستمر برگزار شود. مسجد می‌تواند افرادی را تربیت کند که در آینده کشور را مدیریت کنند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه گفت: دشمنان نتوانستند و نخواهند توانست با جنگ کشور ما را به زانو درآورند و وادار به تسلیم کنند. به همین علت تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و تفرقه به ما آسیب بزنند. یادمان باشد اختلاف سلیقه و تفاوت در نوع زندگی همواره وجود دارد و باید تعدد اندیشه‌ها را پذیرفت. اگر اصول را بپذیریم، در فروع نیز به فهم مشترک خواهیم رسید. باید تحمل یکدیگر را داشته باشیم و مانع فعالیت یکدیگر نشویم. چنانچه وحدت و انسجام را حفظ کنیم، می‌توانیم محله، شهر، استان و کشور را آباد کنیم.

در ابتدای این مراسم نیز حجت‌الاسلام طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات و دکتر اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در سخنانی بر اهمیت حکمرانی محله و مسجدمحور و نقش اثرگذار دولت در ایجاد هماهنگی و تعامل فرابخشی تأکید کردند.

در پایان این مراسم، رئیس‌جمهور از «طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی» و «طرح توانمندی صندوق قرض‌الحسنه محله‌محور» رونمایی کرد.

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