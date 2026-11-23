به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـسی‌ان‌ان گزارش داد ترامپ در آستانه به دست گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها، تلاش می‌کند دامنه تحقیقات احتمالی آن‌ها درباره عملکرد دولتش و اتهام‌های فساد را محدود کند.

ترامپ در فرمانی اجرایی از شرکت‌های طرف قرارداد با دولت فدرال خواسته است درخواست‌های اطلاعاتی و ارتباطی را با کاخ سفید هماهنگ کنند و به امتیاز محرمانگی ریاست‌جمهوری پایبند باشند؛ در غیر این صورت ممکن است قراردادهایشان لغو شود.

با این حال، دموکرات‌ها این فرمان را فاقد اعتبار قانونی دانسته و تأکید کرده‌اند که تحقیقات خود را درباره موضوعاتی از جمله فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ، ساخت سالن جدید کاخ سفید و نحوه آغاز و مدیریت جنگ با ایران دنبال خواهند کرد.

سی‌ان‌ان این تقابل را زمینه‌ساز رویارویی گسترده دولت ترامپ و کنگره بر سر اختیارات ریاست‌جمهوری و نظارت پارلمانی ارزیابی کرده است.

دولت ترامپ با این اقدامات تلاش می‌کند تا هر چه بیشتر قدرت خود را حفظ کند و نظارت کنگره بر اقداماتش را از سال جدید میلادی همزمان با آغاز کار کنگره جدید به رهبری دموکرات‌ها، محدود کند.

این در حالی است که قانون ‌گذاران و دستیارانشان اظهار کردند دموکرات‌ها ماه‌هاست در حال برنامه ‌ریزی برای حمله‌ای هماهنگ به مجلس نمایندگان و سنا هستند تا دستاوردهای مهم ترامپ را خنثی کنند.

ایران از نخستین موضوعات تقابل ترامپ و دموکرات‌ها

انتظار می‌رود رأی‌گیری‌های اولیه درباره طرحی انجام شود که اختیار ترامپ برای آغاز جنگ با ایران بدون تأیید کنگره را محدود می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش قیمت بنزین کمک کند. بازگرداندن بخش عمده‌ای از کاهش بودجه درمانی مدیکید و برنامه کمک غذایی اسنپ که جمهوری‌خواهان اعمال کردند، می‌تواند به فقرا برای تأمین هزینه‌های درمان و خرید مواد غذایی کمک کند.

دیگر مسائل پیچیده، از اصلاحات جامع مهاجرتی و مراقبت‌های درمانی همگانی گرفته تا اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین زیست ‌محیطی، نیز در فهرست بلندبالای خواسته‌های دموکرات‌ها جای دارند.

در همین حال تاد بلانش دادستان کل آمریکا، از دموکرات‌هایی که در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به کنگره راه یافته‌اند و خواستار تحقیق درباره دونالد ترامپ و دولت او شده‌اند، انتقاد کرد و گفت آنها مانند دادستان‌ها رفتار می‌کنند.

بلانش در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، با اشاره به تهدید دموکرات‌ها به احضار مقام‌های دولت و آغاز تحقیقات، گفت: نظارت بر عملکرد دولت وظیفه کنگره است، اما محاکمه و صدور حکم در صلاحیت این نهاد نیست.

تهدید علیه کنگره

وزارت دادگستری نیز نامه‌های تهدیدآمیزی را برای چند قانون‌گذار دموکرات ارسال کرده و آنان را تهدید کرده که در صورت انجام تحقیقات احتمالی درباره دونالد ترامپ، با پیامدهای حقوقی جدی روبه‌رو خواهند شد.

پس از پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره آمریکا، به‌نظر می‌رسد این حزب خود را برای دور تازه‌ای از رویارویی با دونالد ترامپ آماده می‌کند؛ رویارویی‌ای که ممکن است از تلاش برای متوقف کردن سیاست‌های رئیس‌جمهور فراتر برود و به تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های اقتصادی ترامپ و خانواده‌اش، جنگ علیه ایران، سیاست‌های مهاجرتی و عملکرد دولت او منجر شود.

برنامه دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی کنگره برای بررسی تصمیم‌های دولت ترامپ استوار است؛ به‌ویژه این احتمال که رئیس‌جمهور از قدرت خود برای تأمین منافع مالی شخصی، خانواده یا متحدانش استفاده کرده باشد، به‌نظر می‌رسد این حزب قصد ندارد از همان ابتدا سراغ طرح استیضاح برود.

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار شد. دموکرات‌های آمریکا اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار گرفتند و به این ترتیب کنگره و سنا از سال جدید میلادی با ترکیب جدید دموکرات‌ها کار خود را آغاز خواهند کرد.

دموکرات‌ها با اکثریت ۵۶ به ۴۴ در سنا، چهار رأی تا ۶۰ رأی لازم برای پیشبرد بیشتر طرح‌های قانونی فاصله دارند همچنین .شمار کرسی‌های دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز به دست‌کم ۲۵۹ کرسی رسیده، در حالی که جمهوری‌خواهان تنها ۱۷۳ کرسی را در اختیار خواهند داشت.

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به شکستی فراگیر برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد. دموکرات‌ها نه‌تنها در رقابت‌های ملی، بلکه در ایالت‌هایی که سال‌ها پایگاه مطمئن جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند نیز پیشروی کردند. شکست نامزدهای مورد حمایت ترامپ، از دست رفتن کرسی‌های مهم و ناکامی در حفظ نفوذ در میان رأی‌دهندگان روستایی و لاتین‌تبار نشان می‌دهد که موج انتخاباتی این دوره فراتر از یک جابه‌جایی معمول در کنگره بوده و به رد آشکار عملکرد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تبدیل شده است.

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