به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارش خود از ادامه بازگشت شهروندان افغانستان از پاکستان، ایران، تاجیکستان و سایر کشورها خبر داد.

بر اساس این گزارش که روز یکشنبه، ۲۲ نوامبر (۱ آذر)، منتشر شده است، یک‌هزار و ۲۵۰ شهروند افغانستان در فاصله ۱۵ تا ۲۱ نوامبر از کمک‌های این نهاد هنگام بازگشت برخوردار شده‌اند. از این تعداد، ۵۵ درصد زن و ۴۵ درصد مرد بوده‌اند. همچنین ۵۱ درصد بازگشت‌کنندگان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند و ۳۱ درصد خانوارهای آنان زن‌سرپرست هستند.

آمار این گزارش نشان می‌دهد که ۷۷ درصد افراد تحت پوشش کمک‌های بازگشت، زنان و کودکان بوده‌اند. این نهاد همچنین اعلام کرده است که ۵۵۸ نفر از بازگشت‌کنندگان دارای کارت POR، تعداد ۴۳۰ نفر فاقد مدرک، ۱۹۸ نفر دارای برگه VRF و ۲۷ نفر دارای برگه ASY بوده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۴۴۲ هزار و ۳۳ نفر از بازگشت‌کنندگان از کمک‌های کمیساریای عالی پناهندگان بهره‌مند شده‌اند. همچنین مجموع افرادی که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون از کمک‌های این نهاد هنگام بازگشت برخوردار شده‌اند، به یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۸۱ نفر رسیده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان پیش‌تر اعلام کرده بود که از سپتامبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۶.۵ میلیون شهروند افغانستان به کشورشان بازگشته‌اند. نزدیک به ۲.۹ میلیون نفر از این افراد تنها در سال ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشته بودند.

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