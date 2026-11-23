به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آتش‌سوزی گسترده در بازار اصلی شهر پوتیسکوم در ایالت یوبه نیجریه، یک مسجد و ۶۰ مغازه و غرفه موقت را طعمه حریق کرد. این حادثه بامداد یکشنبه، حدود ساعت ۲ بامداد، در محدوده بازار داروهای سنتی رخ داد.

یوسف علی، سخنگوی فرماندهی پلیس ایالت یوبه، اعلام کرد که پس از دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی از مسئول بازار داروهای سنتی پوتیسکوم، نیروهای پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش‌نشانی نیز برای مهار حریق فراخوانده شد.

به گفته وی، با تلاش مشترک نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، آتش مهار شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علاوه بر مسجد، ۶۰ مغازه و غرفه موقت که عمدتاً محل فعالیت فروشندگان داروهای سنتی بودند، به همراه حدود پنج دستگاه آسیاب در این حادثه آسیب دیده‌اند.

سخنگوی پلیس یوبه تأکید کرد که این آتش‌سوزی هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشته است. علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست و میزان خسارت‌های مالی نیز در دست ارزیابی قرار دارد. پلیس تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد و دلایل این حادثه ادامه می‌دهد.

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