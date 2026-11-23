به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت روز جهانی کودک، وبینار بین‌المللی دوزبانه‌ی عربی و فرانسوی با عنوان «زندگی حق ماست، به کدامین گناه کشته شدی؟؛ فریاد حق حیات کودکان در برابر جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل» شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

این نشست که به‌همت اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش کلیپ‌هایی با موضوع یادآوری مظلومیت کودکان معصوم قربانی بمب‌های استکبار و صهیونیسم آغاز شد. در جریان این نشست، نام و یاد شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب که مظلومانه به شهادت رسید گرامی داشته شد؛ شهادتی که گواهی زنده‌ای بر تکرار کربلا و تجلی مظلومیت فرزندان اباعبدالله الحسین(ع) در تاریخ بود.

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در این وبینار که سخنرانی‌های آن به زبان عربی و با خلاصه ترجمه فرانسوی (و بالعکس) ارائه شد، اساتید و فعالان برجسته به ایراد سخن پرداختند.

دکتر ایران رکن‌آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، به بازخوانی شهادت کودکان و روایت مظلومیت آنان با تأکید بر شهدای لبنان، یمن، فلسطین و مناطق جنگ‌زده پرداخت. وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حق حیات کودکان در مناطق جنگ‌زده، اظهار داشت: هیچ مصلحت سیاسی، اختلاف مرزی و توجیه نظامی نمی‌تواند کرامت انسانی کودکان و حق بنیادین آنان برای زندگی را نادیده بگیرد.

وی در سخنرانی خود با موضوع «بازخوانی شهادت کودکان و روایت مظلومیت آنان؛ با تأکید بر شهادت شهیده زهرا محمدی گلپایگانی و دیگر کودکان شهید در لبنان، یمن و فلسطین» با اشاره به آیات قرآن کریم، به‌ویژه آیه «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ»، این پرسش را فراتر از یک واقعه تاریخی و پرسشی در برابر وجدان بشریت دانست و تصریح کرد: قرآن کریم با طرح این پرسش، هرگونه تعرض ظالمانه به حق حیات کودکان را محکوم می‌کند.

مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به آموزه‌های اسلامی و اسناد معتبر بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حقوق کودک و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خاطرنشان کرد: حمایت از کودکان در شرایط جنگی صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی دینی، انسانی و تعهدی حقوقی برای دولت‌ها و طرف‌های درگیر در مخاصمات است.

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رکن‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شهادت شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، کودک ۱۴ماهه ایرانی، و نیز وضعیت کودکان در غزه، لبنان و یمن، تأکید کرد: پشت هر آمار و عدد، انسانی کوچک با نام، خانواده، آرزوها و آینده‌ای ناتمام قرار دارد. کودکان قربانی جنگ تنها با خطر جان‌باختن مواجه نیستند، بلکه آوارگی، محرومیت از تحصیل، کمبود خدمات درمانی، سوءتغذیه و آسیب‌های روانی نیز آینده آنان را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه حق حیات و کرامت کودکان به ملیت، مذهب، جغرافیا یا جایگاه اجتماعی خانواده‌هایشان وابسته نیست، خواستار برخورداری همه کودکان جهان از حمایت‌های برابر و بدون تبعیض شد.

این فعال حوزه زنان و خانواده، مسئولیت جامعه جهانی را در پنج سطح شامل دولت‌ها و طرف‌های درگیر، نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و همچنین جامعه مدنی و نهادهای زنان و خانواده مورد تأکید قرار داد و افزود: نهادهای بین‌المللی باید از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای مستندسازی نقض حقوق کودکان، پیگیری مسئولیت‌ها و حمایت از قربانیان استفاده کنند.

رکن‌آبادی همچنین نقش رسانه‌ها را در جلوگیری از فراموش شدن کودکان قربانی جنگ بسیار مهم دانست و تأکید کرد که روایت مظلومیت آنان باید بر پایه اسناد معتبر، اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و با رعایت کرامت انسانی کودکان و خانواده‌هایشان صورت گیرد.

وی در ادامه، ایجاد بانک اطلاعاتی مستند از کودکان جان‌باخته و آسیب‌دیده، تولید آثار رسانه‌ای، ادبی و هنری با محوریت زندگی و آرزوهای ازدست‌رفته آنان، تشکیل شبکه بین‌المللی زنان و مادران و فعالان حقوق کودک و پیگیری سازوکارهای مستقل برای رسیدگی حقوقی به موارد نقض حقوق کودکان را از جمله اقدامات ضروری برشمرد.

مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان، با تأکید بر نقش محوری زنان و مادران در دفاع از حقوق کودکان، خواستار هم‌افزایی جهانی برای ساختن دنیایی امن‌تر برای نسل آینده شد و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم نام کودکان قربانی جنگ در میان آمارها فراموش شود؛ بلکه باید به جای اکتفا به روایت مرگ کودکان، برای حق زندگی، امنیت، آموزش و آینده آنان مطالبه‌گری کنیم.

خانم زهره قاسم ملدان، فعال فرهنگی از لبنان، موضوع سکوت و مسئولیت نهادهای بین‌المللی در قبال نقض حقوق کودکان را بررسی کرد.

وی در ابتدای سخن از کودکانی ذکر کردند که باید تنها دغدغه شان کیف و کتاب و مدرسه باشد نه فکر زنده ماندن و نفس کشیدن.

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خانم ملدان با اشاره به توافق نامه بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم در حمایت و حفاظت از کودکان تصویب شد گفت: سوال من اینجا از موسسات بین المللی قانونی نیست بلکه اخلاقی و انسانی است؛چطور در برابر کشتار کودکان سکوت میکنند؟ در توافق نامه آمده است که هر کودکی حق دارد دور از خطر در سلامت باشد، تعلیم ببیند، بازی کند و در آرامش زندگی کند اما نقش سازمان های حقوق بشری امروزه چیست؟ این سازمان ها در برابر کشتار، گرسنگی، بیماری و محرومیت کودکان فقط ابراز نگرانی و دعوت به خود داری میکنند و دیگر هیچ. باید بدانیم عکس العمل این سازمان ها بی طرفی نیست چرا که هرکس که بتواند کاری کند و دریغ کند مسوولیت آن را برعهده دارد.

خانم زهره ملدان دلایل بی طرفی سازمان های حقوق بشری را مصالح سیاسی، در خدمت در آمدن برای دولت های استکباری و عادی بودن جرائم به دلیل تکرار مداوم آن برشمردند.

وی در ادامه بر بی رحمانه بودن شمارش تعداد کشته شدگان کودکان تاکید کرد و گفت: این ها انسانیت را دو دفعه میکشند یک بار در بمباران و بار دیگر با فراموش کردن آنها.

این فعال فرهنگی بر لزوم وجود محاکم بین المللی حقیقی و محاکمه ی مجرمان در بمباران ها و کودک کشی ها تاکید و اضافه کرد که جهان باید بداند حمایت سازمان های بین المللی حقوق بشر فقط ابراز نگرانی و اعلام تعداد کشته شدگان نیست بلکه دستور توقف جنگ و بمباران، ایجاد مکان های امن و محکوم کردن دولت های مجرم است.

زهره ملدان در انتهای کلام از وظیفه ی زنان مسلمان گفت و یادآور شد که تاریخ نشان میدهد حرکت و تغییر از مردم، دانشگاهی ها و رسانه ها آغاز میشود و ما باید اطلاعاتی که سازمان های بین المللی سعی در چشم پوشی از آن دارند را به درستی منتشر کنیم.

در ادامه کریستین زهرا گیوم، فعال فرهنگی و رسانه‌ای از فرانسه، به تبیین نقش رسانه‌ها در ثبت حقیقت، مقابله با تحریف و رساندن صدای کودکان قربانی جنگ به افکار عمومی جهان پرداخت. ایشان به مناسبت روز جهانی حقوق کودک، با اشاره به نقض حقوق کودکان در مناطق جنگی، بر ضرورت حمایت از کودکان، حفاظت از خبرنگاران و مسئولیت رسانه‌ها در انعکاس حقیقت تأکید کرد.

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وی با اشاره به وضعیت کودکان در غزه، یمن، سودان، لبنان، اوکراین و ایران، حمله به مدرسه دخترانه میناب را نمونه‌ای تلخ از نقض حقوق کودکان دانست و هشدار داد که پیامدهای جنگ، از جمله فقدان خانواده، خانه و امنیت، می‌تواند آینده و سلامت روانی کودکان را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

این سخنران همچنین با یادآوری خبرنگاران جان‌باخته در مناطق درگیری، بر ضرورت تأمین امنیت فعالان رسانه‌ای و حفظ کرامت قربانیان در پوشش خبری تأکید کرد.

وی با الهام از نقش حضرت زینب(س) در روایت واقعه کربلا، پیشنهاد تأسیس «جایزه بین‌المللی زینب(س)» را برای تقدیر از زنان خبرنگار و گزارشگر فعال در ثبت و بازتاب واقعیت‌های انسانی جنگ مطرح کرد.

این فعال فرهنگی و رسانه‌ای در پایان، با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک، اجرای عملی تعهدات بین‌المللی، گسترش آموزش و تربیت کودکان بر پایه صلح، عدالت و همبستگی را ضروری دانست و تأکید کرد که حمایت از کودکان و تضمین حقوق آنان، مسئولیتی همگانی است.

در پایان این نشست، همه شرکت‌کنندگان و سخنران‌ها بر احیا و زنده نگه داشتن یاد و نام کودکان مظلوم تأکید کرده و یادآور شدند که یاد و روایت کودکان قربانی جنگ، همگان را به مسئولیت‌پذیری بیشتر و تلاش عملی برای پاسداری از حق حیات، کرامت و آینده همه کودکان فرا می‌خواند.

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