به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در آیین رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت دسترس‌پذیر کردن میراث مکتوب کشور در فضای دیجیتال، از فراهم شدن امکان دسترسی پژوهشگران به بیش از ۳۰ هزار نسخه و رساله خطی موجود در دانشگاه تهران خبر داد.

وی در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران و همکاران اجرای این طرح اظهار کرد: نسخ خطی میراث مکتوب ارزشمندی هستند که از گذشته به دست ما رسیده‌اند، اما صرف نگهداری از این گنجینه ارزشمند، بدون فراهم کردن امکان دسترسی و بهره‌برداری از آن، نیازهای پژوهشی امروز را برطرف نمی‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی افزود: دسترسی به منابع علمی در روزگار کنونی، معنای تازه‌ای پیدا کرده است و حتی کتاب‌های چاپی جدید نیز اگر به شکل مناسب در فضای دیجیتال عرضه نشوند، عملاً در دسترس بخش مهمی از پژوهشگران قرار نمی‌گیرند؛ چراکه شیوه‌های پژوهش و استفاده از منابع علمی تغییر کرده است.

بهرامی با اشاره به شکل‌گیری حوزه «علوم انسانی دیجیتال» یا «دیجیتال هیومنی‌تیز» گفت: این حوزه به دنبال آن است که مباحث علوم انسانی در فضای دیجیتال به‌درستی عرضه و تحلیل شوند و از این طریق نتایج علمی مناسبی به دست آید. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نیز تلاش کرده است این حوزه را به‌صورت علمی دنبال کند و در همین راستا، پژوهشکده‌ای با عنوان «علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» تأسیس کرده است تا ضمن مطالعه تجربیات جهانی، دستاوردها و تجربه‌های چند دهه فعالیت خود را نیز با این رویکرد تطبیق دهد.

وی با تشریح بخشی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حوزه دیجیتال‌سازی منابع علمی بیان کرد: طی چهار دهه فعالیت مرکز، در بخش‌های مختلف علوم انسانی دیجیتال اقدامات متعددی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار جلد کتاب به نسخه دیجیتال تبدیل شده و در قالب پایگاه «نورلایب» عرضه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ادامه داد: در حوزه نشریات نیز بیش از دو میلیون مجله و محتوای مرتبط با علوم اسلامی و انسانی گردآوری شده است. تقریباً تمام نشریات علوم انسانی منتشرشده در کشور از حدود ۱۲۰ سال پیش تاکنون در پایگاه «نورمگز» گردآوری شده‌اند و این پایگاه امروز یکی از منابع مهم پژوهش در حوزه علوم انسانی به شمار می‌رود.

بهرامی با اشاره به فعالیت پایگاه «نوردا» در زمینه پایان‌نامه‌ها گفت: بیش از ۲۰۰ هزار پایان‌نامه علوم اسلامی و انسانی در این پایگاه عرضه شده است و امروز با رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی وارد حوزه دیگری از عرضه دیجیتال منابع علمی می‌شود.

وی یکی از ویژگی‌های مهم پروژه‌های علوم انسانی دیجیتال را مشارکت و همکاری تخصص‌های مختلف دانست و تصریح کرد: اجرای موفق چنین طرح‌هایی نیازمند حضور هم‌زمان کتابداران، کتاب‌شناسان، متخصصان رشته‌های علمی، برنامه‌نویسان و کارشناسان داده است. هیچ‌یک از این تخصص‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند همه نیازهای یک پروژه را برطرف کنند و تنها از طریق همکاری و هم‌افزایی است که می‌توان به محصولی کارآمد دست یافت.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، همکاری‌های نهادی را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و گفت: امروز هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی همه اطلاعات، زیرساخت‌ها و دانش فنی مورد نیاز را در اختیار ندارد. اگر نهادها با یکدیگر تعامل نکنند، به جزیره‌هایی مستقل تبدیل می‌شوند که توان ارائه خدمات مناسب را نخواهند داشت.

بهرامی با اشاره به گستره همکاری‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار کرد: این مرکز تاکنون با حدود ۶ هزار نهاد، مؤسسه و مؤلف تفاهم‌نامه یا قرارداد همکاری برای عرضه آثار منعقد کرده است. دانشگاه تهران نیز از جمله مجموعه‌هایی است که با بخش‌های مختلف آن، از کتابخانه‌ها تا دانشکده‌ها، همکاری و تعامل داریم.

وی افزود: در حال حاضر آرشیو کامل بیش از ۹۱ عنوان نشریه مرتبط با دانشگاه تهران، اعم از نشریاتی که همچنان منتشر می‌شوند یا عنوان آنها تغییر کرده است، در پایگاه نورمگز قرار دارد. همچنین همکاری در زمینه پایان‌نامه‌ها با کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز شده و امروز نیز با راه‌اندازی پایگاه جامع نسخ خطی، گام دیگری در مسیر این همکاری‌ها برداشته شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با قدردانی ویژه از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جعفریان، همکاری و نگاه بلندمدت وی را در شکل‌گیری این طرح مؤثر دانست و گفت: اگر همکاری و همراهی ایشان نبود، امروز در این نقطه قرار نداشتیم که بتوانیم بیش از ۳۰ هزار نسخه و رساله خطی ارزشمند دانشگاه تهران را در قالب یک پایگاه در دسترس قرار دهیم.

بهرامی درباره امکانات پیش‌بینی‌شده در این پایگاه توضیح داد: پژوهشگران می‌توانند از وجود نسخه‌های خطی و ویژگی‌های تخصصی هر یک آگاهی پیدا کنند و با رعایت ضوابط و شرایط تعیین‌شده از سوی دانشگاه، به‌سهولت به نسخه مورد نظر و صفحات آن دسترسی داشته باشند.

وی راه‌اندازی این پایگاه را اقدامی زیربنایی در زمینه عرضه میراث مکتوب کشور دانست و خاطرنشان کرد: از زمان آغاز این همکاری و انتشار خبر آن، حدود ۲۰ مؤسسه دیگر نیز که برخی از آنها مجموعه‌های بزرگی از نسخ خطی را در اختیار دارند، برای همکاری با مرکز وارد مذاکره شده و تفاهم‌نامه یا قراردادهایی منعقد کرده‌اند. امیدواریم به‌تدریج آثار این مجموعه‌ها نیز به پایگاه افزوده شود.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که پایگاه جامع نسخ خطی صرفاً به یک سامانه برای نمایش منابع محدود نماند، بلکه به سنگ‌بنایی ارزشمند برای عرضه مؤثر و کارآمد میراث مکتوب تبدیل شود و امکان بهره‌برداری پژوهشگران از این آثار و انتقال آنها به نسل‌های آینده را فراهم کند.

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