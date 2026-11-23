به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی حسینی فلوریدا روز جمعه با برگزاری مراسمی افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

حجت‌الاسلام سید مصطفی قزوینی در مراسم افتتاحیه گفت: قبلا این جامعه حسینیه کوچکی داشت، اما اکنون پس از ۲۵ سال، آن رویا به واقعیت تبدیل شده است.

وی تأکید کرد این مسجد و مرکز باید بر پایه وحدت استوار باشد؛ وحدتی که به معنای یکسان‌سازی افراد نیست، بلکه بدین معناست که حتی در صورت بروز اختلاف‌نظر، احترام متقابل به انتخاب‌ها و دیدگاه‌های یکدیگر حفظ شود.

قزوینی افتتاح این مرکز اسلامی را تنها آغاز یک مسیر دانست و بیان کرد که این مکان باید به بستری برای الهام‌بخشی، هدایت و توانمندسازی زنان و کودکان تبدیل گردد.

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