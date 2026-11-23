به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر راشدی‌نیا، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، با انتقاد از کم‌توجهی پژوهشگران به نسخ خطی در تحقیقات و پایان‌نامه‌های علمی، گفت: مستشرقان و شرق‌شناسان غربی بسیار بیشتر از ما به اهمیت این منابع پی برده‌اند و در آثار پژوهشی خود از آن‌ها بهره می‌گیرند.

وی در آیین رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد پژوهشگران نسبت به منابع خطی اظهار کرد: بسیاری از آثار ارزشمند علمی و تاریخی همچنان در قالب نسخه‌های خطی باقی مانده‌اند و بی‌توجهی به این منابع موجب می‌شود بخش مهمی از ظرفیت علمی و میراث مکتوب گذشتگان در مطالعات و پژوهش‌های امروز مورد استفاده قرار نگیرد.

ضرورت توجه به آثار مستشرقان در مطالعات قرآنی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در ادامه با اشاره به نمونه‌ای از آثار پژوهشی مستشرقان در حوزه مطالعات قرآنی، به کتاب پل نویا، مستشرق فرانسوی، درباره تفسیر عرفانی قرآن اشاره کرد و گفت: این اثر حدود ۷۰ سال پیش نوشته شده، اما همچنان یکی از منابع مهم در زمینه تفسیر عرفانی قرآن به شمار می‌رود.

راشدی‌نیا افزود: پژوهشگران این حوزه همچنان به این کتاب مراجعه می‌کنند و با وجود گذشت چندین دهه از نگارش آن، هنوز نتوانسته‌ایم اثری در همان سطح ارائه کنیم؛ ازاین‌رو کسانی که قصد پژوهش درباره این موضوع را دارند، ناگزیر از استفاده از این اثر هستند.

وی این نمونه را نشان‌دهنده اهمیت توجه جدی به منابع و پژوهش‌های تاریخی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری گسترده‌تر از نسخه‌های خطی در مطالعات علمی تأکید کرد.

اختلاف یک نسخه خطی چگونه ابهام تاریخی را برطرف می‌کند؟

معاون پژوهشی مرکز نور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش بررسی نسخه‌های خطی در اعتبارسنجی گزارش‌های تاریخی، نمونه‌ای از مراجعه به نسخه خطی کتاب «الحوادث الاثریه» را تشریح کرد.

وی توضیح داد: در جریان بررسی یکی از گزارش‌های تاریخی این کتاب، پس از ذکر نام قاضی ناصر طوسی، عبارتی آمده بود که درباره آن ابهام وجود داشت. یکی از پژوهشگران در بررسی‌های خود نتوانسته بود گزارشی پیدا کند که با برداشت اولیه از این عبارت مطابقت داشته باشد.

راشدی‌نیا ادامه داد: در پیگیری این موضوع، پژوهشگری به نسخه خطی کتاب «الحوادث الاثریه» دسترسی پیدا کرد و با بررسی آن متوجه شد که عبارت موردنظر در نسخه خطی به شکل متفاوتی ضبط شده است. همین تفاوت در ضبط عبارت می‌توانست بر فهم و تفسیر گزارش تاریخی تأثیر بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به نقل‌های موجود در نسخه‌های چاپی اکتفا کرد، گفت: برای بررسی دقیق گزارش‌های تاریخی، لازم است به نسخه‌های خطی مراجعه و اختلاف نسخه‌ها را به‌صورت تخصصی مطالعه کنیم.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به روایات و گزارش‌های تاریخی خود اعتماد داشته باشیم، باید نسخه‌های خطی منابع را به‌طور تخصصی بررسی کنیم؛ چراکه توجه به این منابع می‌تواند به اصلاح برداشت‌ها، رفع ابهام‌ها و افزایش دقت پژوهش‌های تاریخی کمک کند.

سه میلیارد واژه فارسی و عربی در خدمت پژوهشگران

راشدی‌نیا در ادامه، یکی از اهداف مهم پروژه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی را فراهم کردن زمینه توسعه ابزارهای هوشمند برای کمک به محققان عنوان کرد و گفت: هدف نهایی این پروژه، ایجاد یک بسته هوشمند و در واقع دستیار پژوهشی هوشمند است تا افرادی که قصد انجام تحقیق دارند بتوانند از امکانات آن در فرایند پژوهش بهره بگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی و پژوهشی مرکز نور افزود: این مرکز پیکره‌های گسترده‌ای از متون فارسی و عربی در اختیار دارد که حدود سه میلیارد واژه را در نزدیک به ۱۰۰ هزار کتاب منتشرشده شامل می‌شود.

معاون پژوهشی مرکز نور با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت در توسعه فناوری‌های پژوهشی بیان کرد: با استفاده از این پیکره‌های متنی می‌توان دستیار هوشمندی را آموزش داد و توسعه بخشید که در فرایند تحقیق، بررسی منابع و دستیابی به اطلاعات موردنیاز، به پژوهشگران کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای آغاز این کار در دستور کار قرار دارد تا بتوان از ظرفیت گسترده منابع فارسی و عربی برای تسهیل فرایند پژوهش استفاده کرد.

راشدی‌نیا در پایان ابراز امیدواری کرد توسعه این قابلیت‌ها زمینه بهره‌برداری بهتر از میراث مکتوب و منابع علمی را فراهم کند و دسترسی محققان به اطلاعات و منابع موردنیازشان را تسهیل سازد.

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