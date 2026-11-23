به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام آیت‌الله رمضانی برای رهبر معظم انقلاب بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

محضر مبارک رهبرمعظم انقلاب اسلامی‌ایران

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای‌ مدّ ظلّه العالی

سلام علیکم و رحمة‌الله

خبر ارتحال مرحوم مغفور، حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی مکرم حضرتعالی و از مجاهدان و مبارزان نهضت مقدس اسلامی، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

آن فقید سعید که در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت و دفاع از آرمان‌های نهضت اسلامی، متحمل رنج بازداشت و شکنجه شده و عمر خویش را در همراهی با آن حرکت عظیم تاریخی سپری نمود، از جمله مردانی بود که صبر و استقامت در راه حق را به سلوک خویش پیوند زده و خاطره مجاهدت‌هایش در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت این مصیبت به محضر حضرتعالی، اخوان مکرم، خاندان شریف و معزز امام شهید، خانواده محترم خجسته باقرزاده و جمیع بازماندگان، از آستان ربوبی حضرت حق تعالی، برای آن مرحوم، غفران و رحمت واسعه الهی، حشر با اولیاء و صالحین و ارتقاء درجات در جوار رحمت حق، و برای حضرتعالی و سایر مصابان، صبر جمیل، اجر جزیل، دوام عزت و سلامت و توفیقات روزافزون در ظل عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و در مسیر هدایت و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

رضارمضانی

همچنین آیت الله رمضانی در پیامی جداگانه این فقدان را به دکتر حسن خجسته، برادر آن مرحوم، تسلیت گفت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده زیدعزه

سلام علیکم و رحمة‌الله

خبر ارتحال برادر ارجمندتان، مرحوم مغفور حاج جواد خجسته باقرزاده، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

آن مرحوم که در دوران نهضت اسلامی از جمله مبارزان و همراهان نهضت و متحمل رنج بازداشت و شکنجه در مسیر مبارزه با رژیم ستم‌شاهی بود، عمر خویش را با خاطرات و آثار مجاهدت در راه آرمان‌های انقلاب سپری نمود؛ بی‌تردید یاد و نام مردانی که در راه ایمان، آزادی و اعتلای حق، صبر و استقامت پیشه کردند، در حافظه تاریخی ملت و در پیشگاه الهی ماندگار خواهد بود.

این مصیبت جانسوز را به جناب‌عالی، خاندان شریف خجسته باقرزاده و جمیع بستگان و بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت بی‌کران، مغفرت و علو درجات و برای جناب‌عالی و سایر مصابان، صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی و توفیق مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

رضارمضانی

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