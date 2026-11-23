به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، با تأکید بر ضرورت همکاری نهادهای علمی و کتابخانه‌های بزرگ کشور برای حفاظت و عرضه دیجیتال نسخ خطی، گفت: نگهداری نسخه‌های خطی در یک مکان، آنها را در برابر آسیب‌ها و حوادث احتمالی مصون نمی‌کند و لازم است تصاویر دیجیتال این آثار در چند مرکز امن نگهداری و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

وی در آیین رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به محدودیت توانایی و امکانات دانشگاه‌ها برای اجرای همه طرح‌های تخصصی به‌تنهایی اظهار کرد: مؤسسات بزرگی مانند دانشگاه تهران با وجود مسئولیت‌های گسترده، نمی‌توانند تمام فعالیت‌ها را به‌صورت مستقل انجام دهند و ناگزیرند از ظرفیت مؤسسات تخصصی دیگر استفاده کنند. بر همین اساس، دانشگاه تهران نیز همکاری با مجموعه‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران افزود: این دانشگاه پیش از این نیز نسخه‌های خطی خود را از طریق وب‌سایتی در دسترس قرار می‌داد، اما آن سامانه با مشکلاتی مواجه شد. با توجه به ظرفیت فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و چشم‌انداز توسعه این فعالیت‌ها، تصمیم گرفتیم مجموعه نسخ خطی دانشگاه را در قالب قراردادی مشخص و مورد تأیید هیئت‌رئیسه، در اختیار مرکز نور قرار دهیم.

جعفریان با اشاره به اینکه در این مرحله حدود ۲۵ هزار نسخه خطی دانشگاه تهران در این همکاری قرار گرفته است، گفت: هدف ما این است که این اقدام به سنگ‌بنایی برای مشارکت سایر کتابخانه‌ها و مراکز دارنده نسخ خطی تبدیل شود تا بتوانیم میراث مکتوب کشور را با همکاری یکدیگر حفظ و عرضه کنیم.

ضرورت پیوستن کتابخانه‌های بزرگ کشور به طرح

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه عرضه دیجیتال نسخ خطی بیان کرد: در ترکیه حدود ۲۴۵ هزار نسخه خطی از طریق یک وب‌سایت قابل جست‌وجو است. البته ممکن است دسترسی به فایل برخی نسخه‌ها با محدودیت‌هایی همراه باشد، اما همین امکان جست‌وجو و شناسایی منابع، گامی مهم در مسیر دیجیتال‌سازی میراث مکتوب است. دانشگاه‌های بزرگ دنیا نیز به همین سمت حرکت کرده‌اند و امیدواریم مراکز علمی و کتابخانه‌های کشور نیز در این مسیر همکاری کنند.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های مهم کشور، خواستار مشارکت کتابخانه ملی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و کتابخانه آستان قدس رضوی در این طرح شد و گفت: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی نزدیک به ۷۰ هزار نسخه خطی در اختیار دارد و کتابخانه ملی نیز مجموعه ارزشمندی از این آثار را نگهداری می‌کند. آستان قدس رضوی هم از امکانات مناسبی برخوردار است و می‌تواند با همکاری در این طرح، به ایجاد یک بستر مشترک برای عرضه نسخ خطی کمک کند.

جعفریان با اشاره به آسیب‌پذیری فیزیکی نسخه‌های خطی هشدار داد: نگهداری این آثار حتی در مخازن و طبقات زیرزمینی نیز آنها را از خطراتی مانند نفوذ آب و سایر حوادث مصون نمی‌کند. بسیاری از نسخه‌های خطی هنوز اسکن نشده‌اند و لازم است پیش از وقوع هر حادثه‌ای، از آنها نسخه دیجیتال تهیه شود.

وی افزود: اگر تصاویر دیجیتال نسخه‌ها در چند سرور و مکان امن نگهداری شوند، می‌توان امیدوار بود که حتی در صورت آسیب دیدن یکی از مراکز نگهداری، اطلاعات و محتوای این آثار از بین نرود. حفاظت از میراث مکتوب نباید تنها به نگهداری نسخه فیزیکی در یک ساختمان محدود شود.

تجربه دیجیتال‌سازی نسخ خطی کتابخانه مجلس

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در ادامه به تجربه دیجیتال‌سازی نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۷ فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کردیم و با دشواری‌های فراوان، تصاویر نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس تهیه و در اختیار مؤسسات بزرگ قرار گرفت. این اقدام بعدها با مشکلاتی مواجه شد، اما تصاویر تهیه‌شده همچنان در بسیاری از پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جعفریان با تأکید بر نقش فناوری در رفع مشکلات گذشته تصریح کرد: امروز شرایط تغییر کرده و فناوری می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ها را برطرف کند. با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، دیگر نباید تمام نگرانی ما متوجه نگهداری فیزیکی نسخه‌ها در یک مکان باشد؛ بلکه باید نسخه‌های دیجیتال آنها در مراکز مختلف و امن ذخیره شوند.

وی با قدردانی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: مرکز نور از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول این سال‌ها توانسته است خدمات فنی و دیجیتال خود را توسعه دهد. یکی از ویژگی‌های این مرکز، پایداری و استمرار خدمات آن است و در این مدت، وب‌سایت و سامانه‌های آن با دقت و نظم قابل توجهی فعالیت کرده‌اند.

جعفریان افزود: از این پس نسخه‌های خطی دانشگاه تهران از طریق همین پایگاه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و دسترسی به فایل‌ها بر اساس ضوابط مشخص و تعرفه‌های مصوب انجام خواهد شد. در این همکاری، حتی هزینه‌ای کمتر از نرخ‌های معمول برای دانشگاه در نظر گرفته شده است.

دسترسی دیجیتال به معنای رایگان بودن همه خدمات نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از مؤسسات تخصصی ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال اظهار کرد: گاهی تصور می‌شود وقتی از دسترسی آزاد یا «اوپن اکسس» سخن گفته می‌شود، نباید هیچ هزینه‌ای برای این خدمات پرداخت شود؛ در حالی که دسترسی پژوهشگران به منابع، به معنای بی‌هزینه بودن همه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های پشتیبان نیست.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر انتظار داریم مؤسسات تخصصی مانند مرکز نور خدمات خود را توسعه دهند، باید از نظر مالی نیز از آنها حمایت کنیم. این مجموعه‌ها برای تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های جدید به منابع مالی نیاز دارند و نمی‌توان انتظار داشت همه خدمات بدون دریافت هزینه ارائه شود.

جعفریان تأکید کرد: همان‌طور که برای سایر خدمات و فعالیت‌های تخصصی هزینه می‌کنیم، در حوزه دیجیتال‌سازی و عرضه منابع علمی نیز باید هزینه متناسب پرداخت شود تا مؤسسات توانمند بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و پروژه‌های بیشتری را اجرا کنند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح همکاری دانشگاه تهران و مرکز نور گفت: در ماه‌های گذشته، مراحل انتقال و آماده‌سازی فایل‌ها با همکاری و پیگیری همکاران انجام شد و تلاش کردیم حتی یک شماره یا نسخه نیز بدون فایل نمونه در سامانه قرار نگیرد تا در ادامه، پژوهشگران با نقص و مشکل در دریافت منابع مواجه نشوند.

ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در منابع دانشگاهی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در ادامه، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در منابع دیجیتال را از نیازهای مهم دانشگاه دانست و گفت: یکی از مسائل ما این است که هنوز از ظرفیت هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از گنجینه دیجیتال دانشگاه به شکل مطلوب استفاده نشده است؛ در حالی که برخی مؤسسات خصوصی در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند.

جعفریان با اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای گسترش همکاری با مرکز نور افزود: ما آمادگی داریم مرکز نور کتاب‌های قدیمی دانشگاه را اسکن و فایل‌های دیجیتال آنها را در اختیار دانشگاه قرار دهد و در مقابل، زمینه استفاده رایگان دانشجویان از ابزارهای هوش مصنوعی این مرکز نیز فراهم شود.

وی این نوع همکاری را نوعی تعامل و دادوستد علمی دانست و گفت: در حوزه پایان‌نامه‌ها نیز می‌توان چنین مدلی را دنبال کرد؛ به این معنا که در برابر استفاده‌ای که مرکز نور از منابع دانشگاه می‌کند، دانشجویان نیز بتوانند از امکانات و برنامه‌های پژوهشی این مرکز بهره‌مند شوند. چنین همکاری‌هایی به نفع هر دو مجموعه خواهد بود و امکان توسعه خدمات را فراهم می‌کند.

جعفریان در پایان با قدردانی از مسئولان و همکاران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی و دیگر دست‌اندرکاران این طرح، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این الگو زمینه مشارکت بیشتر کتابخانه‌ها و مؤسسات علمی کشور را در حفاظت، دیجیتال‌سازی و عرضه میراث مکتوب فراهم کند.

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