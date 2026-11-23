به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نگاه حضرت امام خمینی(ره) به آینده، فراتر از یک پیش‌بینی ساده‌ی تاریخی، یک «نگاهِ تحول‌آفرین و رسالت‌محور» بود. ایشان آینده را نه یک «اتفاق» که منتظر آن بمانند، بلکه یک «ساختنی» می‌دیدند که باید با اراده، ایمان و حرکت، آن را رقم زد.

اگر بخواهیم نگاه ایشان به آینده را در چند لایه کلیدی تحلیل کنیم، می‌توان آن را به این ۴ محور اصلی تقسیم کرد:

۱. آینده به مثابه «بنای یک نظام جدید» (نگاه ساختاری)

حضرت امام خمینی(ره) درنگاه به آینده صرفاً بر تغییر حکومت متمرکز نبود؛ بلکه نگاه ایشان به «تغییر ساختار جهان» بود. ایشان معتقد بودند آینده متعلق به نظامی است که بتواند بر ظلم و استکبار غلبه کند. از این رو، آینده در نگاه ایشان، پایان دوران «استعمار» و آغاز دوران «استقلال ملل» بود.ایشان آینده را در گروی استقرار «حکومت اسلامی» می‌دیدند؛ حکومتی که نه مانند مدل‌های غربی، بلکه بر پایه عدالت و حاکمیت الهی بنا شده باشد.

۲. آینده در گرو «استقلال و عزت» (نگاه سیاسی-استراتژیک)

یکی از بارزترین ویژگی‌های نگاه ایشان، پیوند ناگسستنی «آینده» با «استقلال» بود.ایشان معتقد بودند اگر ملت‌ها در آینده به دنبال هدایتِ دیگران باشند، هرگز پیشرفت نخواهند کرد. نگاه ایشان به آینده، نگاهی به «ملت‌های خودباور» بود که سرنوشت خود را به دست خود می‌سازند.همچنین آینده در نگاه معمار کبیر انقلاب، میدان نبرد میان «مستکبران» و «مستضعفان» بود. ایشان با تأکید بر قدرت مستضعفان، آینده را به نفع کسانی ترسیم کردند که در برابر قدرت‌های بزرگ، ایستادگی می‌کنند.

۳. آینده از دریچه «معنویت و اخلاق» (نگاه ارزشی)

در حالی که بسیاری از نظریه‌پردازان آینده (Futurists)، آینده را تنها با تکنولوژی و مادیات تعریف می‌کنند، نگاه امام خمینی(ره) کاملاً متفاوت بود.

ازنگاه امام راحل پیشرفت مادی بدون زیربنای اخلاقی، منجر به نابودی انسان می‌شود. بنابراین، آینده در نگاه ایشان، آینده‌ای است که در آن «علم و ایمان» با هم ترکیب شده باشند.

حضرت امام (ره) بر این باور بودند که آینده باید به گونه‌ای ساخته شود که کرامت انسانی حفظ شود و انسان تحت سلطه ابزارها و مادیات قرار نگیرد.

۴. آینده به مثابه «مسئولیت نسل‌ها» (نگاه رفتاری و اجتماعی)

ایشان آینده را یک مفهوم انتزاعی نمی‌دیدند، بلکه آن را در «عملِ امروز» می‌دیدند.

نگاه ایشان به آینده، نگاهی «عمل‌گرایانه» بود. ایشان همواره تأکید می‌کردند که آنچه امروز در انجام می دهیم، آینده را می‌سازد.امام راحل نسل‌های آینده را به گونه‌ای می‌دیدند که باید آماده‌ی تحمل مسئولیت‌های بزرگ در جهان باشند؛ نه فقط در حوزه سیاست، بلکه در حوزه علم، مدیریت و اخلاق.

به طور خلاصه می توان گفت نگاه امام خمینی(ره) به آینده، نگاهی «امیدوارانه، انقلابی و مبتنی بر هویت» بود؛ آینده‌ای که در آن، قدرت از دست مستکبران خارج شده و به دست ملت‌های خودباور و مؤمن می‌رسد.

امااگر نگاه امام خمینی (ره) را «بنیان‌گذار و معمارِ فونداسیون» بدانیم، نگاه حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به آینده، «طراحِ نقشه‌ی اجرایی و مهندسِ ساختار» است.

اگر نگاه امام شهید انقلاب را از دیدگاه تحلیل استراتژیک بررسی کنیم، می‌توان گفت ایشان به آینده نه به عنوان یک «زمانِ انتظار»، بلکه به عنوان یک «میدانِ نبرد و قلمروِ تسلط» نگاه می‌کنند. نگاه ایشان به آینده، از سه لایه اصلی تشکیل شده است:

۱. لایه استراتژیک: آینده، «میدان جنگ ترکیبی» است

ایشان برخلاف بسیاری از رهبران که آینده را در آرامش تصور می‌کنند، آینده را یک «دوران پرتنش» می‌بینند.

نگاه امام شهید مجاهد بر این استوار است که در آینده، مرز میان جنگ و صلح، میان سیاست و فرهنگ، و میان نظامی و غیرنظامی از بین می‌رود وجنگ ترکیبی است.

رهبر قائد انقلاب آینده را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که سیستم‌های کشور (نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی) در برابر «شوک‌های ناگهانی» و «هجمه‌های چندجانبه» مقاوم باشند. برای ایشان، آینده یعنی «آمادگی دائمی برای مقابله با ابعاد جدیدِ تهدید».

۲. لایه تکنولوژیک: آینده، «میدان رقابت در دانش‌بنیان‌ها» است

امام شهید انقلاب آینده را از پارادایم «قدرتِ سخت» (فقط ارتش و پهپاد) به سمت «قدرتِ ترکیبی» (علم ، تکنولوژی ،ایمان) حرکت داده‌اند.

نگاه ایشان به آینده، نگاهی به تسلط بر «دانش‌های استراتژیک» است؛ از نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی گرفته تا هوش مصنوعی و فناوری‌های فضایی.،لذا ایشان معتقدند اگر در آینده به دانشِ جهان وابسته باشیم، تحت سلطه خواهیم بود. پس آینده در نگاه ایشان یعنی: «تبدیل شدن از یک مصرف‌کننده به یک پیشرو در تولید دانش».

3. لایه تمدنی: آینده، «ظهور تمدن نوین اسلامی» است

این بزرگ‌ترین و بلندپروازانه‌ترین بخش نگاه ایشان است. ایشان آینده را فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران می‌بینند.از نظر امام شهید انقلاب آینده فراتر از ملت‌هاست لذا آینده در قالب یک «نظم جهانی جدید» تعریف میشود. این نظم، جایگزین نظم لیبرال و استکبار جهانی خواهد شد.

نگاه ایشان به آینده، طراحیِ سیستمی است که در آن «عدالت اجتماعی» با «پیشرفت علمی» و «معنویت» گره خورده باشد. ایشان آینده را تلاقیِ «قدرتِ مادیِ مدرن» و «ارزش‌های اصیل اسلامی» می‌دانند.

« حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، معمار ایرانِ آینده است»، نه تنها یک عبارت ساده، بلکه در واقع «خلاصه و عصاره‌ی یک استراتژی کلان» است که در تمام دوران رهبری ایشان مشاهده می‌شود.

در اینجا ۳ دلیل اصلی برای این توصیف (معمار بودن) از دل سخنان و اقدامات ایشان استخراج میشود

۱. معماری در برابر «تغییرات ناگهانی» (ساختِ سازه‌های مقاوم)

یک معمار، وقتی ساختمان را طراحی می‌کند، باید بداند زلزله یا طوفان چگونه خواهد بود. ایشان با تبیین مفاهیمی مثل «اقتصاد مقاومتی»، در واقع در حال طراحیِ یک «ساختار اقتصادی» بودند که در برابر شوک‌های بین‌المللی (مانند تحریم‌ها) فرو نریزد. این یعنی تبدیل کردنِ اقتصاد از یک ساختار شکننده به یک «سازه‌ی مقاوم».

۲. معماری در برابر «تغییرات علمی» (طراحیِ زیرساخت‌های دانش)

معمار آینده، کسی است که می‌داند در قرن آینده، قدرت در دست چه کسانی خواهد بود. ایشان با تأکید مکرر بر «دانش‌بنیان شدن» و «اصالت علمی»، در حال طراحیِ زیرساخت‌های ذهنی و فیزیکی ایران برای قرن آینده هستند. ایشان می‌خواهند ایران از یک «مصرف‌کننده‌ی تکنولوژی» به یک «تولیدکننده‌ی دانش» تبدیل شود؛ این یعنی تغییرِ ماهیتِ زیربنای کشور.

۳. معماری در برابر «تغییرات فرهنگی» (طراحیِ تمدن نوین)

بزرگ‌ترین پروژه معماری ایشان، طراحیِ «نقشه‌ی تمدنی» است. ایشان معتقدند آینده متعلق به کسانی نیست که فقط پیشرفت مادی دارند، بلکه متعلق به کسانی است که می‌توانند یک «الگوی زندگی جدید» (تمدن نوین اسلامی) ارائه دهند. این یعنی ایشان در حال طراحیِ «هویتِ آینده‌ی ملت» هستند تا در میانه‌ی موج‌های فرهنگی غرب، دچار انحلال نشود.

به طور خلاصه می توان گفت:«نگاه امام خمینی، نگاهی "انقلابی-بنیان‌گذار" به آینده بود که هدفش تغییرِ پارادایمِ قدرت در جهان بود؛ اما نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاهی "استراتژیک-ساختاردهنده" است که هدفش مدیریتِ پیچیدگی‌های آینده از طریق دانش، فناوری و تمدن‌سازی است.»

نگارنده : احمد عارفخانی نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری و کارشناس گفتمان انقلاب

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