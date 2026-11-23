به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آدام اسمیت، نماینده کنگره آمریکا، با انتقاد از هزینه‌های سنگین جنگ با ایران و تردید در امکان دستیابی به پیروزی از طریق تسلیم تهران، خواستار تلاش برای مذاکره و دستیابی به توافقی شد که به خروج آمریکا از این جنگ منجر شود.

اسمیت با اشاره به هزینه‌های مالی و فشارهای واردشده بر نیروهای نظامی آمریکا در جریان عملیات علیه ایران گفت: صرف هزینه‌های هنگفت و تحمیل فشار بی‌سابقه به نیروهای نظامی و آمادگی رزمی آنها برای اجرای این عملیات، بهای بسیار سنگینی دارد.

وی با بیان اینکه ایران در برابر این فشارها تسلیم نخواهد شد، اظهار داشت: تهران آمادگی دارد این فشارها و هزینه‌ها را برای مدت طولانی تحمل کند و نمی‌توان انتظار داشت جنگ با تسلیم شدن ایران پایان یابد.

این نماینده کنگره آمریکا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد واشنگتن در قبال جنگ افزود: «ما باید به بهترین توافق ممکن دست پیدا کنیم و از آنجا خارج شویم، زیرا هزینه‌ها به‌شدت بالاست.»

اسمیت با اشاره به رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: ترامپ همچنان امیدوار است جنگ با تسلیم شدن ایران پایان یابد، اما چنین سناریویی واقع‌بینانه نیست و نمی‌توان انتظار داشت تهران در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی تسلیم شود.

وی تأکید کرد: ادامه جنگ با هدف وادار کردن ایران به تسلیم، راهبردی پرهزینه است و آمریکا باید به جای تداوم این مسیر، دستیابی به توافق را در اولویت قرار دهد.

توان موشکی ایران همچنان باقی است

این نماینده کنگره آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به گزارش‌ها درباره ادامه فعالیت‌های موشکی ایران گفت: تهران همچنان به شلیک موشک و ساخت سکوهای پرتاب موشک ادامه می‌دهد.

اسمیت با اذعان به اینکه آمریکا نتوانسته توانایی ایران برای تهدید و اجرای حملات موشکی را به طور کامل از بین ببرد، تأکید کرد: این وضعیت ضرورت مذاکره برای دستیابی به توافق را افزایش می‌دهد.

وی در پایان بار دیگر با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ و محدودیت‌های موجود در دستیابی به اهداف نظامی، بر ضرورت مذاکره و تلاش برای رسیدن به توافق تأکید کرد و گفت: واشنگتن باید برای دستیابی به بهترین توافق ممکن اقدام کند.

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