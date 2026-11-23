به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع محلی در استان لحج گفت که در پی این جنایت، شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدند، ولی آمار دقیقی از این تلفات ارائه نکرد.

منابع یمنی همچنین خبر دادند که جنگنده‌های سعودی پیش از این به یک ساختمان وابسته به سازمان مخابرات در استان الحدیده واقع در غرب یمن حمله کردند. یک منبع محلی در این استان گفت که ۱۰ نفر از غیرنظامیان به شهادت رسیده و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

یکی از مرگبارترین موارد گزارش‌شده در روز ۲۲ نوامبر، حمله به بازار «حطاب» در شهرستان باقم استان صعده بوده است. خبرگزاری سبأ به نقل از منابع محلی گزارش داد که در این حمله چهار غیرنظامی کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ در میان مجروحان و قربانیان، مهاجران آفریقایی نیز حضور داشته‌اند.

همچنین وزارت بهداشت صنعا از کشته‌شدن دو نفر و زخمی‌شدن پنج نفر دیگر در حملات به مناطق صبرالموادم و جبل حبشی در استان تعز خبر داده است. خبرگزاری سبأ نیز از بمباران یک خانه در منطقه «الزریقه» در شهرستان مقاطره استان لحج گزارش داد.

پروژه «شهر پزشکی الحسین» در استان صعده نیز از دیگر اهدافی است که مورد حمله قرار گرفته است. هدف قرار گرفتن یک مرکز درمانی در حال احداث، نگرانی‌ها درباره آسیب‌دیدن زیرساخت‌های بهداشتی و محدودتر شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی را افزایش داده است.

..................

پایان پیام/