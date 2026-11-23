به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در اظهاراتی تاکید کرد که اقدامات غیرمسئولانه دولت، کشور را به سوی فتنه سوق می‌دهد.

دعموش گفت: حزب الله تاکنون تلاش کرده است که کشور به سوی فتنه‌ای که عده‌ای به دنبال آن هستند، نرود.

دعموش با بیان اینکه ما نسبت به آشتی ملی و وحدت لبنانی‌ها حساس هستیم، اضافه کرد: نبرد ما با دشمن اسرائیلی است و تنها به دنبال آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و بازگشت ساکنان آن هستیم و قصد درگیری با لبنانی‌ها را نداریم.

وی گفت: زبان تحریک که دشمن نیز به آن دامن می‌زند، کشور را به تنش می‌کشاند و باعث تفرقه می‌شود.

دعموش افزود: تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی و آمریکا، ثبات کشور را برهم می‌زند و کشور را به سوی ویرانی می‌کشاند.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان گفت: دولت لبنان، رضایت آمریکا را بر بازسازی کشور ترجیح داده است.

وی افزود: این دولت است که باید وفاداری خود را به کشور ثابت کند و نه ملت لبنان.

وی اضافه کرد: راه‌حل مشکلات، عقب‌نشینی و دست برداشتن دولت از اقدامات خود علیه مقاومت و بازگشت به گفت‌وگوی سازنده است.

دعموش تصریح کرد: ما نسبت به کشور حساس هستیم و به آشتی و صلح ملی پایبندیم.

وی گفت: ما به کسانی که بر خارج امید بسته‌اند اجازه نخواهیم داد که دیکته‌های خود را به مردم تحمیل کنند یا اینکه ما را به سویی ببرند که رژیم صهیونیستی می‌خواهد و با این طرح مقابله خواهیم کرد.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله افزود: به نام کسانی که نماینده آنها هستیم از جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه بدون شرط و منت به لبنان تقدیم کرده است، سپاسگزاری می‌کنیم.

...................

پایان پیام/