به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق در نشست اتحادیه عرب که در سطح نمایندگان کشورهای عربی در حال برگزاری است، به ایراد سخن پرداخت.

الزیدی در این نشست گفت: همان‌طور که موضع عراقی‌ها در همه مقاطع سرنوشت‌ساز روشن بوده، پیام عراق ایستادگی همیشگی در کنار کشورهای عربی و حمایت از تلاش‌های آن‌هاست. ما در این شرایط حساس منطقه و جهان به مجموعه‌ای از اصول تکیه کرده‌ایم که ما را در انجام وظایفمان کمک می‌کند و نقشه راهی برای ما در این مسیر است.

الزیدی تأکید کرد: عراق هرگز از سیاست توازن و رعایت منافع متقابل دست نخواهد کشید. ما یک روند اصلاح فراگیر ساختارهای اداری، مالی و دولتی و پرداختن به نقاط ضعفی را که فساد از آن نفوذ می‌کند، آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: ما در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری به سمت راه‌حل‌های ریشه‌ای که فرصت‌های شغلی را افزایش، سرمایه‌گذاری را تشویق و به چالش‌ها پاسخ می‌دهد، حرکت کرده‌ایم.

الزیدی در خصوص تحولات منطقه نیز گفت: ما از جمهوری اسلامی ایران و آمریکا می‌خواهیم که به روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل درگیری جاری روی آورند.

نخست‌وزیر عراق امروز همچنین با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

پس از این دیدار، السیسی در کنفرانس خبری مشترک با الزیدی گفت: اراده مشترکی برای ارتقای سطح روابط و تقویت آن به منظور تحقق منافع و خواسته‌های دو ملت برادر وجود دارد.

رئیس‌جمهور مصر همچنین مواضع عراق را در حمایت از صلح و تلاش برای اولویت‌دهی به گفت‌وگو و جلوگیری از تشدید تنش‌ها با هدف تحقق امنیت و ثبات در منطقه ستود.

الزیدی نیز با اشاره به بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و هماهنگی مواضع در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: روابط اقتصادی عراق و مصر متمایز است و ما برای ارتقا و توسعه این روابط در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کنیم.

وی افزود: آغوش عراق برای جهان عرب با هدف تقویت روابط خود و تحکیم همکاری باز است؛ مواضع سیاسی عراق و مصر یکپارچه است و رویکرد مشترکی برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه وجود دارد.

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