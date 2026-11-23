به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی نجباء طی بیانیه‌ای اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد تولیت مزار پیغمبر خدا در عراق به عوامل صهیونیسم واگذار شود و این پروژه خطرناک به غصب سایر مقدسات اسلامی منتهی خواهد شد.

نجباء تأکید کرد: جایگاه والای قرآنی حضرت عزیر نبی در میراث اسلامی و وابستگی اداری-قانونی بارگاه ایشان به اوقاف شیعی، آن را به بخشی جدایی‌ناپذیر از اماکن مقدس اسلامی تبدیل کرده؛ به‌گونه‌ای که قرن‌هاست زیارتگاه مسلمانان می‌باشد.

در بیانیه مزبور هشدار داده شده که ابعاد سیاسی-روانی این ماجرا، ممکن است در آینده بهانه‌ای برای غصب سایر مساجد و زیارتگاه‌های اسلامی تبدیل شود.

جنبش نجباء در پایان ضمن تقدیر و اعلام حمایت از موضع اصولی اهالی، علما و عشایر استان میسان عراق که هرگونه قیمومت خارجی بر اماکن مقدس خود را نفی کرده‌اند، به مقامات رسمی گوشزد کرد که لازم است در خصوص این ماجرا شفاف‌سازی کنند.

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