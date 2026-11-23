به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه، در دیدار با مدیرکل و معاونان اوقاف استان قم اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت‌های فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه است و این مجموعه در کنار برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، هر سال جشنواره‌های قرآنی مختلفی را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری دو جشنواره قرآنی در جامعه المصطفی افزود: یکی از این جشنواره‌ها ویژه طلاب، فضلا و همکاران مجموعه و دیگری با محوریت خانواده‌ها و با همکاری مرکز امور خانواده برگزار می‌شود.

عباسی با اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت‌های جامعه المصطفی در مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: استادان توانمندی در مجموعه حضور دارند که می‌توانند در بخش‌های مختلف داوری و برگزاری مسابقات همکاری کنند و ظرفیت‌های قرآنی جامعه المصطفی نیز می‌تواند در خدمت این رویداد ملی قرار گیرد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از حافظان قرآن کریم در این مجموعه تصریح کرد: حدود ۲۰۰ نفر از طلاب جامعه المصطفی حافظ کل قرآن کریم هستند و حضور این جمعیت قرآنی می‌تواند در بخش‌های مختلف مسابقات، به‌ویژه بخش معارفی، ظرفیت ارزشمندی ایجاد کند.

وی ادامه داد: علاوه بر حضور طلاب و فضلای قرآنی، در صورت نیاز می‌توان از استادان و اعضای هیئت علمی مجموعه که از توانمندی‌های خوبی در حوزه قرائت و فعالیت‌های قرآنی برخوردارند، برای همکاری در مسابقات استفاده کرد.

عباسی همچنین از آمادگی جامعه المصطفی برای پشتیبانی اجرایی و مکانی از مسابقات خبر داد و گفت: در صورت نیاز به فضای بیشتر برای برگزاری برنامه‌ها و جلسات، امکان استفاده از سالن‌ها و ظرفیت‌های متعدد این مجموعه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای معرفی داوران و شرکت‌کنندگان افزود: در بخش قرآن و حدیث نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته و تعدادی از اعضای هیئت علمی برای همکاری در بخش داوری معرفی شده‌اند.

همچنین برگزیدگان مدارس و مجتمع‌های دارای بخش قرآن و حدیث برای حضور در این رویداد شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری جلسات توجیهی و ارتقای آمادگی آنان در حال انجام است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با یادآوری همکاری این مجموعه در دوره گذشته مسابقات خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز این همکاری‌ها انجام شد و امسال هم آمادگی داریم در بخش‌های مختلف، از جمله تأمین نیروی انسانی متخصص، معرفی استادان و داوران و پشتیبانی‌های مورد نیاز، در خدمت برگزارکنندگان مسابقات باشیم.

وی در پایان بر ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر مسئولان قرآنی دو مجموعه برای استفاده از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

.................

پایان پیام/