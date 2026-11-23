به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در دیدار با رئیس جامعه المصطفی العالمیه اظهار کرد: مسابقات سراسری قرآن کریم که پیش از این عمدتاً در تهران برگزار می‌شد، طی سال‌های اخیر به صورت چرخشی در استان‌های مختلف کشور میزبانی شده است. سال گذشته این مسابقات در کردستان برگزار شد و امسال هم میزبانی به قم واگذار شده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری معارفی قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در ادامه این رویداد افزود: با وجود اینکه میزبانی قم در فرصت زمانی محدودی به این استان واگذار شد و فراهم کردن مقدمات برگزاری مسابقات دشواری‌هایی به همراه داشت، با توکل به خداوند و اعتقاد به اینکه قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) یاری‌گر این مسیر خواهند بود، تلاش داریم مسابقات امسال در قم به رویدادی ماندگار تبدیل شود.

اسکندری با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی استان در برگزاری این رویداد گفت: برگزاری شایسته این مسابقات نیازمند همراهی همه ظرفیت‌های علمی و فرهنگی قم است و این همراهی لزوماً به معنای کمک‌های مادی و مالی نیست، بلکه بیش از هر چیز به حمایت فکری، مشارکت و حضور مجموعه‌های علمی و شخصیت‌های برجسته نیاز داریم.

وی با اشاره به جایگاه جامعه المصطفی العالمیه در داخل و خارج از کشور خاطرنشان کرد: این مجموعه از مفاخر جمهوری اسلامی و مایه فخر عالم تشیع است و از همین رو، حضور و همراهی رئیس جامعه المصطفی در این رویداد برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

حضور دانشجویان غیرایرانی؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی قم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، حضور دانشجویان جامعه المصطفی از ملیت‌های مختلف را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند این مسابقات دانست و تصریح کرد: حضور این دانشجویان می‌تواند حال و هوای متفاوتی به مسابقات ببخشد و به معرفی بیشتر ظرفیت‌های جامعه المصطفی در سطح کشور کمک کند.

وی ادامه داد: بخش‌هایی همچون مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات از طریق رسانه‌ها در سراسر کشور منعکس خواهد شد و حضور دانشجویان جامعه المصطفی در این برنامه‌ها می‌تواند تأثیرگذاری ویژه‌ای داشته باشد. همچنین این حضور فرصتی برای معرفی بیشتر این مجموعه و آشنایی افکار عمومی با دانشجویان آن است و می‌تواند در کاهش برخی برخوردهای نامناسب و بی‌حرمتی‌هایی که گاهی نسبت به دانشجویان این مرکز صورت می‌گیرد، مؤثر باشد.

اسکندری با درخواست استمرار همراهی جامعه المصطفی در طول برگزاری مسابقات گفت: این رویداد در مدت ۹ تا ۱۰ روز و در دو بخش آوایی و معارفی برگزار خواهد شد و حضور دانشجویان و همراهی مجموعه جامعه المصطفی در این مدت، به‌ویژه در برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مسابقات آوایی در محل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای علمی و فرهنگی استان برای برگزاری شایسته این رویداد ملی تأکید کرد.

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