همايش حجاب و عفاف در بابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «لاله افتخاري» نماینده مردم تهران و رييس فراکسيون قرآن و عترت مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اهميت و لزوم رعايت حجاب و عفاف گفت:عفاف، با فطرت انسان عجين شده است و رعايت حجاب و عفاف، اقتدار هرچه بيشتر نظام و ملت را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: در سال 84 تعداد 26دستگاه کشوری از جمله وزارت امور خارجه، مرکز امور خانواده، سازمان ملي جوانان، صداو سيما، قوه قضایيه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و غيره مامور شدند تا درباره حجاب و عفاف انجام وظيفه کنند و طرح هاي لازم را ارائه دهند.

رييس فراکسيون قرآن و عترت مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ورود بی رویه و خارج ار عرف منسوجات خارجی به ایران، تصریح کرد: 14خرداد پايان مهلت مجلس به وزير کشور برای رسيدگي به امور حجاب و عفاف در جامعه است.

وي افزود: متاسفانه همچنان در زمينه حجاب و عفاف احساس خلا مي کنيم و راهکارهاي ارزشمند براي رسيدگي به اين امور در کشور اجرايي نشده است.

« افتخاری » خاطرنشان کرد: هنوز مراکز مربوطه دليل محکمه پسندي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره رعایت هرچه بهتر و بیشتر حجاب و عفاف در جامعه ارايه نکردند و اقدامات انجام گرفته نيز چندان قابل قبول واقع نشده است.

وی افزود: جلوگيري از ورود لباس هاي خارجي مغایر با مواضین شرعی و طراحي لباس هاي ايراني- اسلامي در صورت اجرای کامل و صحیح بهترین راه حل برای این معضل است.

