به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در بیانیه جامعه مدرسين حوزه علميه قم آمده است:

خبر انفجارهاي تروريستي مسجد جامع زاهدان كه به شهادت و زخمي شدن جمعي از هموطنان‌مان منجر شد موجي از نفرت و انزجار عمومي را در پي داشت بي‌ترديد همانگونه كه علماي شيعه و اهل سنت سيستان و بلوچستان اعلام داشته‌اند هدف دشمن از اين گونه شرارت‌ها ايجاد شكاف در صفوف به هم پيوسته مسلمانان و جبران شكست‌هاي مكرر آنان در منطقه است.

ابتكار عمل سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستگيري و مجازات تروريست‌ها و عمال استكبار جهاني و نيز وحدت مثال‌زدني مردم شهيد‌پرور زاهدان چيزي نبود كه دشمنان انقلاب آن را تاب آورند. متهم اصلي در اين حوادث رژيم استكباري آمريكا و سرويس‌هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي‌اند كه بارها و بارها دشمني خود را با انقلاب اسلامي و مردم ايران اعلام كرده‌اند.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن محكوم كردن اين گونه اعمال تروريستي اين حادثه خون‌بار را به عموم ملت ايران به ويژه مردم شهيد‌پرور استان سيستان و بلوچستان تسليت عرض نموده و علو مقام را براي شهيدان اين حادثه و طول عمر براي بازماندگان آنها از خداوند متعال خواستار است.

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