به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) _ ابنا _ "حبیب قهرمانی" در نشستی مشترک با کارشناسان بین‌الملل مرکز کامپیوتری علوم اسلامی قم خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب توسعه فعالیت‌های علمی به شیوه‌های مدرن و مجازی جهت استفاده محققان و پژوهشگران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌باشد و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این زمینه گام‌های مثبتی برداشته است.

وی یادآورشد: نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری از جمله دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز کامپیوتری علوم اسلامی با تعامل و همکاری دوجانبه در مباحث مربوط به بین‌الملل دستاوردهای بهتری خواهند داشت و امید است این دو نهاد مهم با استفاده از ظرفیت قابل توجه موجود همدیگر، بتوانند به کیفیت و کارآیی بهتر فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی بیافزایند.

قهرمانی با اشاره به اینکه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عقبه نظری نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، خاطرنشان کرد: این پژوهشگاه با در اختیار داشتن نیروهای متفکر، متخصص در پژوهشکده‌های علمی مختلف خدمات گسترده‌ای را خصوصا در حوزه پژوهش و اسلامی‌سازی علوم انسانی انجام داده و با تأکیدات رهبر انقلاب، این مهم(اسلامی سازی علوم انسانی) در پژوهشکده‌های پژوهشگاه شدت بیشتری به خود گرفته است.

قهرمانی با اشاره به فعالیت‌‌های بخش بین‌الملل پژوهشگاه گفت: شناسایی و دعوت از اندیشمندان علمی وتاثیرگذار از کشورهای مختلف جهان جهت بازدید و سخنرانی در مراکز علمی پژوهشی، تعامل با سایر نهادهای فعال در عرصه بین‌المللی وارتباط با اساتید، پژوهشگران و همچنین شناسایی بانک اطلاعات در زمینه شخصیت‌های مهم علمی و زبان دان کشور و خارج از کشور، تهیه و انتشار تقویم همایش‌های علمی بین‌المللی و فعالیت در عرصه مجازی در خارج از کشور از جمله فعالیت‌های ما در بخش بین‌الملل می‏باشد.

وی یادآورشد: حضور اندیشمندان در کنفرانس‌های بین‌المللی در خارج از کشور می‌توانند حقانیت جمهوری اسلامی را در کنار ارائه مقاله و برگزاری کنفرانس‌های تخصصی تثبیت کنند و اصولا حضور فعال ما در عرصه‌های بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود.

قهرمانی گفت: تمام متخصصین روابط بین‌الملل بر این باورند که دولت نمی‌تواند بدون توجه به تشکیل هسته‌های علمی، سیاست‌های خود را با سایر کشورهای تنظیم نماید، این هسته‌های علمی در خارج از کشور باعث تشکیل سازه‌های پویایی

می‌شود که در کشور خود خاصیت بازدارندگی ایجاد می‌کند و این در راستای منافع نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی به عنوان نمونه گفت: در کشور هند، قبلا هسته‌های علمی زیادی داشتیم و حتی برخی از حکومت‌های آن از کشور ما بودند و زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی اعلام کرده بودند ولی چه شد که سازه‌های کهن فرهنگی نه تنها تقویت نشده بلکه تخریب شد و دولت هند بر ضد منافع ملی ما به قطعنامه رأی داد.؟!!

وی ادامه داد: سال گذشته 32 شخصیت جهان از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بازدید و در مراکز علمی پژوهشی سخنرانی کردند و ما می‌توانیم با مراکزی مانند مرکز کامپیوتری علوم اسلامی در این زمینه همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: مرکز کامپیوتری علوم اسلامی به صورت منسجم به نیازها و دغدغه‌های رهبری در زمینه مسائل جهانی، علمی و پژوهشی پاسخ می‌دهد و باید از مسوولان و دست اندرکاران این فعالیت های بزرگ در این مرکز تقدیر کرد.

معاون بین‌الملل مرکز کامپیوتری علوم اسلامی گفت:. مباحث بین‌الملل نیاز به ارتباط، تعامل و پیگیری‌های مکرر دارد و اینگونه نیست که فرد تنها در اتاق خود باشد و انتظار داشته باشد پژوهشگران و محققان جهان خود به خود سراغ او بیایند.

"محسن مسچی" خاطرنشان کرد: مرکز کامپیوتری علوم اسلامی در بخش بین‌الملل تاکنون فعالیت‌های منحصر به فردی را انجام داده به گونه‌ای که نرم‌افزار جامع‌التفاسیر این مرکز در بین کشورهای مختلف جهان از جمله امریکا، انگلیس و فرانسه و کشورهای عربی از نظر قابلیت‌های محتوایی وفنی رتبه اول را کسب کرده‌است.

سرویس شهرستان‏ها / بهمن اطمینان...............پایان پیام/146