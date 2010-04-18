دادگاهی در نروژ با حجاب افسران زن نیروی پلیس موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه تساوی در نروژ در حکمی که ضمانت اجرایی ندارد اعلام کرده که ممنوعیت حجاب برای افسران پلیس با اصول آزادی دین در کشور و قوانین ضد نژادپرستی منافات دارد.

در حکم این دادگاه آمده است: هدف رسمی پلیس این است که انعکاس‌دهنده جامعه نروژ به طور کلی و با تمام ویژگیهای آن باشد. جامعه نروژ دارای تعدد فرهنگی و تنوع است و پلیس باید این تنوع و تکثر را نشان دهد و به طور خاص به اعتماد را در سطح گسترده حفظ کند.

سال گذشته یک زن مسلمان برای این فعالیتهای خود را به عنوان یک افسر پلیس ادامه دهد ابراز تمایل کرد اما اعلام کرد که نمی‌خواهد در این راه حجاب خود را بردارد، دولت چپ میانه نروژ در مرحله اول با تصمیم پلیس مبنی بر موافق با حجاب افسران زن مسلمان موافقت کرد.

این درحالی است که ائتلاف حاکم پس از مخالفت احزاب مخالف به‌سرعت این تصمیم را نقض کرد.

قاضی دادگاه تساوی همچنین با اشاره به اینکه حجاب اسلامی بی‌طرفی لباس متحد الشکل پلیس را تاحدی ازبین می‌برد گفت: این امر قربانی کوچکی در راه اطمینان حاصل کردن از حفظ اصول تساوی و آزادی دینی است.

وزارت دادگستری نروژ که از لحاظ نظری می‌تواند این حکم را نادیده بگیرد تاکنون در این رابطه اظهار نظر نکرده است.

...................

پایان پیام/146