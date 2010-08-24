انتقاد آیت الله قبلان از تبعیض علیه شیعیان لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در مقر این مجلس در بیروت افزود: پذیرفتنی نیست که برخی مناطق، بیست و چهار ساعته برق داشته باشند و در مناطق دیگر برق جیره‌بندی شود. ما به عنوان یک لبنانی باید همان‌طور که با خودمان رفتار می‌کنیم با دیگران نیز همان‌گونه رفتار نماییم و آنچه برای خود دوست داریم برای آنان نیز دوست بداریم.

وی از مسؤولان در بخش‌های مختلف دولت خواست در حفظ و نگهداری مردم به عنوان امانتی که بر دوششان است کوشا باشند و آنان را از حقوقشان در برق و آب و دیگر خدمات بهره‌مند کنند.

آیت الله قبلان در بخش دیگری از سخنان خود مؤمنان را به حفظ عزت و شرف در ماه مبارک رمضان دعوت کرد و از آنان خواست به یکدیگر دروغ نگویند، کینه نورزند و از حسادت دوری گزینند.

وی افزود: ظلم و ستم به هیچ انسانی جایز نیست، زیرا خداوند ظلم را برنمی‌تابد و دست یاری به سوی مظلوم دراز می‌کند. اگر بر خودمان پیروز شدیم، در واقع بر دشمنان پیروز شده‌ایم. ما باید از ظلم و تجاوز و فتنه‌ها بپرهیزیم و همواره با خدا باشیم تا خداوند نیز با ما باشد و همگی یک‌دست و یکپارچه باشیم چراکه دست خداوند با جماعت است.

خاطر نشان می شود بیشترین خدمات رفاهی در لبنان در اختیار مسیحیان لبنان است و بهترین مناطق نیز به آنها تعلق دارد حال آنکه بر خلاف سالهای گذشته،مسیحیان لبنان از اکثریت برخوردار نیستند.

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