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برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در آینه هنر

۱۵ تیر ۱۳۸۹ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 202653

نمایشگاه قرآن کریم در آینه هنر به مناسبت ماه مبارک رمضان به همت رايزنى فرهنگى جمهوري اسلامي ايران در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ این نمایشگاه که با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و خانه عکاسان قطر برگزار شد، مورد استقبال خوب علاقمندان قرار گرفت.

« احمدی » رایزن فرهنگی کشورمان در مصاحبه‏ای با مطبوعات قطر گفت: این نمایشگاه به همت هنرمند ایرانی آقای « پهلوان زاده » شکل گرفته است و تابلوهای موجود مجموعاً بالغ بر 35 لوح خوشنویسی می‏باشند که تمامی آنها به سبک نستعلیق که سبک خاص خوشنویسی خطاطان ایرانی است نگاشته شده و در برخی از آنها تذهیباتی از جنس طلای بیست و چهار عیار بکار بسته شده است.

وي افزود: هنرمند ایرانی از اساتید برجسته انجمن خوشنویسان می‏باشند و اعلام آمادگی نمودند در صورت تمایل وزارت فرهنگ قطر کلاسهای خوشنویسی در مقاطع مختلف برگزار کنند. وزیر فرهنگ قطر در مصاحبه گفت: بسیار از دیدن تابلوهای خوشنویسی که مزین به آیات قرآن بوده لذت بردم.

سرویس اخبار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی / سید جواد طباطبایی

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