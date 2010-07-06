برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در آینه هنر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ این نمایشگاه که با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و خانه عکاسان قطر برگزار شد، مورد استقبال خوب علاقمندان قرار گرفت.

« احمدی » رایزن فرهنگی کشورمان در مصاحبه‏ای با مطبوعات قطر گفت: این نمایشگاه به همت هنرمند ایرانی آقای « پهلوان زاده » شکل گرفته است و تابلوهای موجود مجموعاً بالغ بر 35 لوح خوشنویسی می‏باشند که تمامی آنها به سبک نستعلیق که سبک خاص خوشنویسی خطاطان ایرانی است نگاشته شده و در برخی از آنها تذهیباتی از جنس طلای بیست و چهار عیار بکار بسته شده است.

وي افزود: هنرمند ایرانی از اساتید برجسته انجمن خوشنویسان می‏باشند و اعلام آمادگی نمودند در صورت تمایل وزارت فرهنگ قطر کلاسهای خوشنویسی در مقاطع مختلف برگزار کنند. وزیر فرهنگ قطر در مصاحبه گفت: بسیار از دیدن تابلوهای خوشنویسی که مزین به آیات قرآن بوده لذت بردم.

سرویس اخبار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی / سید جواد طباطبایی

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