بيانيه مركز مديريت حوزه علميه خواهران در محكوميت اهانت به ساحت قرآن كريم



به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مركز مديريت حوزه علميه خواهران در محكوميت اهانت به ساحت قرآن كريم بیانیه‏ای منتشر کرد.

انا لله و انا الیه راجعون

جهان، در آخرین اقدام اسلام ستیزانه استكبار جهاني و در رأس آنها آمریکا شاهد پلیدترین اقدام، آن هم بر ضد اعتقادات ده‌ها میلیون انسان در ده‌ها کشور کره خاکی بود.



اگر چه در طول تاریخ، چنین اعمال وقیحانه‌ای علیه ادیان آسمانی و خصوصا دین مبین اسلام، بی شمار انجام گرفته است و لکن واقعه اخیر در شرایطی که اسلام با حفظ حرمت سایر ادیان، مخصوصا مسیحیت خواستار حاکم شدن اصول اخلاقی بر بشریت می‌باشد بسیار ناپسند و غیرقابل‌تحمل است. قرآن، کتابی است که همگان را به صلح و برادری در سایه عدالت و رعایت حقوق يكديگر فرا می‌خواند و با اشاره به ادیان گذشته، فضائل آنها را مطرح می‌نماید.

آیا نباید پرسید در حالی که دین اسلام اهمیت زیادی را برای انبیاء گذشته مطرح می‌نماید و مسلمانان احترام بالایی را برای پیروان این آیین‌ها قائل هستند چرا بی‌حرمتی به مقدس‌ترین کتاب آسمانی در کشوری که خود را مهد آزادی و مدنیت می‌خواند، بی‌جواب می‌ماند.

قطعا یکی از مطالبات جهانیان، پاسخ‌گو بودن حاکمان آمریکا در این بی‌حرمتی است.

قرآن‌سوزی، نه سوزاندن یک کتاب که توهین به صاحب آن، خدای عزوجل و جسارت به بیش از یک میلیارد مسلمان در اقصی نقاط عالم است. این سناریوی منحوس که با پشتیبانی وارثان ابرهه و صهیونیسم بی‌ایمان، رقم خورده است، محکوم به شکست است.

قطعا این گونه اقدامات نمی‌تواند از قداست و حرمت اين كتاب آسماني بكاهد. خدای عزوجل در قرآن كريم مي‌فرمايد: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» اما آنچه مهم است رسوا نمودن چهره‌هایی است که خود را پشت نقاب تمدن و رعایت حقوق انسان‌ها پنهان نموده‌اند.

این گونه حركات حتی نمی‌تواند در كشورهایی همچون آمریکا که سالانه هزاران نفر از مردمش به دین عدالت خواه اسلام روی می‌آورند مؤثر باشد.

اسلام ستیزی‌ها و اسلام هراسی‌ها از آغاز تبلیغ صاحب شریعت، پیوسته در ستیز با این آیین الهی بوده‌اند و اگر ابرهه‌ها، ابوسفیان‌ها، معاویه‌ها و ... توانسته‌اند حرکت رو به جلوی این دین را بگیرند، صهیونیسم و آمریکا و عمال آنها هم خواهند توانست.

اسلام زنده است و مسلمانان بیدار. آن کس که خواب است و در توهم خود تیشه به ریشه اسلام می‌زند باید بداند این دین بر جهاد و خون سیدالشهداء و ائمه اطهار علیهم السلام استوار است و یاران آن بزرگواران در تمام اعصار بانثار مال و جان خود نخواهند گذاشت خدشه‌ای بر پیکر اسلام و قرآن وارد شود.

مدیران، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور این اقدام بی‌شرمانه طرفداران شیطان علیه قرآن و سکوت حاکمان غرب، خصوصا امریکا را محکوم مي‌كند و مصرانه خواهان عذرخواهی دولت‌های مذکور از جامعه بشریت و مجازات این عناطر بی‌اعتقاد و لامذهب است.



سرویس خبرنگاران / علی مولایی



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