به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ "حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن نواب" در نشست تخصصی ائمه‌جماعات دستگاه‌های دولتی زنجان با اشاره به اين‌كه در عصر حاضر اوضاع دين و روحانيت در جهان تغيير يافته است، اظهار كرد: پايگاه همه اين تغييرات، انقلاب اسلامی است و به‌همين دليل دشمن سرسختانه در پی تضعيف و محو نظام اسلامی است.

وی با تأكيد بر اينكه روحانيون بايد عالم به زمانه‌ی خود باشند و با زبان روز با مردم صحبت كنند، افزود: حرف‌ها و صحبت‌های قديمی در عصر حاضر كاربرد ندارد و اگر روحانيون عالم به زمانه‌ی خود نباشند، خطاها و اشتباهات بر آنان هجوم می‌آورند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بيان اين‏كه در حال حاضر انقلاب اسلامی در كل دنيا خودنمايی می‌كند گفت: در حال حاضر روحانيون نقشی فراتر از نقش گذشته خود دارند و نفوذ و تأثيرگذاری آنان، باعث رعب و وحشت دشمنان شده است.

حجت الاسلام نواب در ادامه به تدابير امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری برای حفظ وحدت در جهان اسلام اشاره كرد و گفت: امام خمينی (ره) پس از پيروزی انقلاب اسلامی تلاش كردند تا اشكالاتی را كه اهل سنت بر شيعيان وارد می‌كنند را برطرف نمايند و به همين دليل بلافاصله پس از پيروزی انقلاب، دستور اقامه نماز جمعه را صادر كردند.

وی، تحريف قرآن كريم و عدم توجه به اين كتاب آسمانی توسط شيعه را از ديگر اتهاماتی دانست كه اهل سنت به شيعيان وارد می‌كردند و افزود: با تدابير هوشمندانه امام خمينی(ره) و رهبر معظم انقلاب، وحدت و هماهنگی در بين شيعه و سنی به جايی رسيد كه در حال حاضر شاهد هستيم، صدای قاريان ايرانی و شيعه از رسانه‌های اهل سنت پخش می‌شود.

رئيس دانشگاه ادیان با اشاره به جايگاه فعلی جمهوری اسلامی در جهان اسلام، افزود: اين جايگاه به بركت هوشمندی، تيزبينی، درايت و تدبير رهبر معظم انقلاب به‌دست آمده است.

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