بازداشت گسترده معترضان در موریتانی و جیبوتی

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی پیروزی انقلاب‏های آزادی‏خواهانه مردم کشورهای عربی آفریقا، در دو کشور آفریقایی جیبوتی و موریتانی نیز مردم دو روز متوالی است که به خیابان‏ها می‏ریزند و خواهان تغییر نظام دیکتاتوری و یا اصلاح آن هستند.

"جاما سلیمان" از فعالان سیاسی جیبوتی پس از بازداشت تعدادی از معترضان در گفت‏وگو با رویترز گفت: رهبران کشور ما مدام ادعای طرفداری از دموکراسی دارند؛ اما من معتقدم آنها با این رفتارهای خود دموکراسی را کشتند!

امروز وزیر کشور جیبوتی اعلام کرد دو تن از نیروهای پلیس در درگیری امروز معترضان با نیروهای امنیتی کشته شده‏اند. "یاسین علمی بوح" اما از تعداد کشته شدگان مردمی چیزی نگفت.

روز گذشته در تظاهرات روز خشم بلالا(پایتخت جیبوتی) هزاران نفر شرکت کرده بودند که به اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور اعتراض داشتند. "اسماعیل عمر جیلی" از سال 1999 ریاست‏جمهوری این کشور کوچک شمال شرقی آفریقا را بر عهده دارد.

اما دیروز در موریتانی نیز روز خشم بود. مردم نوآکشوت(پایتخت موریتانی) که در اعتراض به گرانی مواد غدایی و نیز دیکتاتوری حکومت نظامیان در این کشور دست به تظاهرات زده بودند، با حمله به پاسگاه مرکزی پلیس و نیز شهرداری نوآکشوت، برای ساعاتی کنترل شهر را در دست داشتند که با حمله نیروهای امنیتی و پلیس با گاز اشک‏آور به مردم، تظاهرات‏کنندگان متفرق شدند. این تظاهرات به رهبری تنها حزب مخالف دولت ـ مجمع نیروهای دموکراسی‏خواه ـ برگزار شده بود.

جمهوری اسلامی موریتانی واقع در شمال غربی آفریقا در سال 2007 برای نخستین بار شاهد انتخابات آزاد و دموکراتیک بود که چندی پس از پیروزی "سیدی ولد الشیخ عبدالله"، کودتاچیان به رهبری "محمد اولد عبدالعزیز" ـ که در حال حاضر رئیس‏جمهور دولت کودتاست ـ ، دولت شیخ عبدالله را سرنگون و او را زندانی کردند.

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