در چارچوب خواستههاي مردم بحرين: حزب الوفاق بحرين به طور مشروط و در چارچوب خواستههاي مردم اين كشور، پيشنهاد ميانجيگري كويت براي گفتوگو با رژيم آلخليفه را پذيرفت. "جاسم حسين " از اعضاي حزب الوفاق بحرين گفت كه پيشنهاد ميانجيگري كويت براي گفتوگو با دولت بحرين را پذيرفته است.
اين در حالي است كه رژيم آلخليفه بحرين طي روزهاي گذشته براي سركوب مردم اين كشور به كمك نظاميان عربستاني تظاهرات مسالمتآميز آنها را به خاك و خون كشيد.
جاسم حسين گفت كه "شيخ صباح الاحمد الصباح " امير كويت پيشنهاد ميانجيگري ميان احزاب مخالف و رژيم حاكم بر بحرين را ارائه كرده است.
اين سياستمدار بحريني گفت كه اين ميانجيگري بايد طرح كلي كه مخالفان به "شيخ سلمان بن حمد آلخليفه " قبل از ورود نيروهاي خارجي ارائه كردند را بررسي كند.
طرح كلي مخالفان براي پايان بحران سياسي در بحرين بر موضوعاتي مانند تشكيل دولت انتخابي واصلاحات در انتخابات منطقهاي استوار است.
جاسم حسين افزود كه اين نگراني وجود دارد كه نتايج ميانجيگري كويت ممكن است مورد موافقت گروههاي مخالف نباشد يا نتايج آن مورد توافق مردم بحرين نباشد.
البته وفاق هفته پيش تاكيد كرد تا زماني كه كشورهاي عربي به اشغالگري بحرين پايان ندهند، وارد گفتوگو نخواهد شد.
