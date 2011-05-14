به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شمار شهدای امروز در مناطق اشغالی در سه ساعت گذشته به یازده نفر رسید.

با تظاهرات گسترده و غیر قابل پیش بینی فلسطینیی‏ها در گذرگاه "قلندی‏ها" در کرانه باختری و نوار غزه و سوری‏ها در ارتفاعات جولان و لبنانی‏ها در مناطق جنوبی لبنان روز "النکبه" به فاجعه و نکبتی واقعی برای صهیونیست‎ها تبدیل شد.

همزمان با شصت و سومین سال شکل گیری رژیم غاصب اسرائیل فلسطینی‏ها و لبنانی‏ها و سوری‏ها بی‏توجه به هشدارها و تیراندازی‏های نظامیان رژیم صهیونیستی تظاهرات گسترده‏ای در قلندیا ،ارتفاعات جولان و مارون الراس بر پا کردند و با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند .

فلسطینیان در گذرگاه قلندی‏ها در کرانه باختری رود اردن بی‏توجه به مراکز ایست بازرسی نظامیان صهیونیست با سردادن شعارهایی این رژیم را غاصب حقوق خود اعلام کردند و از نظامیان رژیم صهیونیستی خواستند از محل زندگی آنان خارج شوند.

نظامیان رژیم صهیونیستی نیز با تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان شمار زیادی از فلسطینیان را در این منطقه زخمی کردند.

در نوار غزه نیز در پی حملات صهیونیست‏ها دو فلسطینی به شهادت رسیدند.

در بلندی‏های جولان نیز سوری‏های ساکن این منطقه بدون توجه به محدودیت‏های اعمال شده از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات گسترده علیه رژیم صهیونیستی زدند و خواستار اخراج صهیونیست‏ها از این منطقه و بازگرداندن سرزمینشان به سوریه شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی مردم تیراندازی کردند که در نتیجه این تیراندازی چهار نفر به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند .

در منطقه مارون الراس در جنوب لبنان که در جنگ سال دو هزار و شش رژیم صهیونیستی علیه لبنان یکی از کانون‏های اصلی مبارزه نیروهای مقاومت در برابر صهیونیست‏ها بود لبنانی‏های ساکن جنوب لبنان با نادیده گرفتن هشدارهای نیروهای بین المللی و ارتش لبنان به سمت مناطق مرزی حرکت کردند و خواستار آزاد سازی مزارع لبنانی شبعا و مناطق فلسطینی تحت اشغال رژیم صهیونیستی شدند .

لبنانی‏ها در این منطقه با سنگ و چوب به سمت نظامیان رژیم صهیونیستی حمله‏ور شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی که بیم ورود شیعیان جنوب لبنان به مناطق تحت اشغال خود را داشتند به سوی تظاهرات کنندگان تیراندازی کردند و پنج نفر را در مارون الراس به شهادت رساندند و سی و یک نفر را زخمی کردند .

تا این لحظه شمار شهدای امروز درگیری فلسطینی‏ها ،سوری‏ها و لبنانی‏ها با نظامیان رژیم صهیونیستی در مارون الراس ، جولان و قلندیا و غزه به یازده شهید و ده‏ها زخمی رسید.

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