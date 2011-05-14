به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شمار شهدای امروز در مناطق اشغالی در سه ساعت گذشته به یازده نفر رسید.
با تظاهرات گسترده و غیر قابل پیش بینی فلسطینییها در گذرگاه "قلندیها" در کرانه باختری و نوار غزه و سوریها در ارتفاعات جولان و لبنانیها در مناطق جنوبی لبنان روز "النکبه" به فاجعه و نکبتی واقعی برای صهیونیستها تبدیل شد.
همزمان با شصت و سومین سال شکل گیری رژیم غاصب اسرائیل فلسطینیها و لبنانیها و سوریها بیتوجه به هشدارها و تیراندازیهای نظامیان رژیم صهیونیستی تظاهرات گستردهای در قلندیا ،ارتفاعات جولان و مارون الراس بر پا کردند و با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند .
فلسطینیان در گذرگاه قلندیها در کرانه باختری رود اردن بیتوجه به مراکز ایست بازرسی نظامیان صهیونیست با سردادن شعارهایی این رژیم را غاصب حقوق خود اعلام کردند و از نظامیان رژیم صهیونیستی خواستند از محل زندگی آنان خارج شوند.
نظامیان رژیم صهیونیستی نیز با تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان شمار زیادی از فلسطینیان را در این منطقه زخمی کردند.
در نوار غزه نیز در پی حملات صهیونیستها دو فلسطینی به شهادت رسیدند.
در بلندیهای جولان نیز سوریهای ساکن این منطقه بدون توجه به محدودیتهای اعمال شده از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات گسترده علیه رژیم صهیونیستی زدند و خواستار اخراج صهیونیستها از این منطقه و بازگرداندن سرزمینشان به سوریه شدند.
نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی مردم تیراندازی کردند که در نتیجه این تیراندازی چهار نفر به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند .
در منطقه مارون الراس در جنوب لبنان که در جنگ سال دو هزار و شش رژیم صهیونیستی علیه لبنان یکی از کانونهای اصلی مبارزه نیروهای مقاومت در برابر صهیونیستها بود لبنانیهای ساکن جنوب لبنان با نادیده گرفتن هشدارهای نیروهای بین المللی و ارتش لبنان به سمت مناطق مرزی حرکت کردند و خواستار آزاد سازی مزارع لبنانی شبعا و مناطق فلسطینی تحت اشغال رژیم صهیونیستی شدند .
لبنانیها در این منطقه با سنگ و چوب به سمت نظامیان رژیم صهیونیستی حملهور شدند.
نظامیان رژیم صهیونیستی که بیم ورود شیعیان جنوب لبنان به مناطق تحت اشغال خود را داشتند به سوی تظاهرات کنندگان تیراندازی کردند و پنج نفر را در مارون الراس به شهادت رساندند و سی و یک نفر را زخمی کردند .
تا این لحظه شمار شهدای امروز درگیری فلسطینیها ،سوریها و لبنانیها با نظامیان رژیم صهیونیستی در مارون الراس ، جولان و قلندیا و غزه به یازده شهید و دهها زخمی رسید.
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